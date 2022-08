Un error clave en el álbum del Mundial que pasó desapercibido

El error está vinculado directamente a una equivocación clave que es la fecha de inicio del torneo, ya que los ejemplares fueron impresos antes de la confirmación de que el evento iba a comenzar un día antes, el 20 de noviembre, para respetar el esquema que comenzó en Alemania 2006, con el local disputando el encuentro inaugural.

Si bien la modificación de FIFA fue hace pocas semanas, el choque entre Qatar y Ecuador, que estaba pautado para el lunes 21, pasó para el domingo y esto afectó el fixture del torneo que se informa en el álbum. Esta modificación fue confirmada el jueves 11 de agosto y los álbumes suelen lanzarse en los meses previos al evento, aunque en este caso las publicaciones no llegaron a tiempo para dicha corrección.

Otro punto es la numeración, ya que no es de forma correlativa, en este caso desde la 1 hasta la 638, el total de las figuritas, si no que está numerada por cada selección. De esta forma, tampoco estará esa mística que identificó a cada álbum con el número particular para cada figurita. “¿Tenés la 234?”, “¿La 308?” Por citar ejemplos, que siempre fueron una guía clara para los coleccionistas a la hora de buscar a los jugadores que no tenían y poder cambiarlas por otros en caso de tenerlos repetidos. Ahora cada selección tendrá su numeración particular y habrá 19 en cada uno de los combinados, 18 para los futbolistas (habrá ausencias obligadas ya que en este certamen el plantel será de 26 jugadores) y una para el escudo.