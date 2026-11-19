La Selección argentina perdió en su debut en el Mundial sub 17 y su clasificación corre peligro + Agregar ámbito en









Los dirigidos por Diego Placente dieron un paso en falso en el primer partido del torneo y necesitarán conseguir dos victorias para asegurarse un lugar en la próxima instancia.

La Selección argentina sub-17 no pudo en su debut en el Mundial y se jugará todo en las próximas dos fechas. Argentina

La Selección argentina perdió este jueves por la tarde ante Australia por 2 a 0, en su debut en el Mundial Sub-17 de Qatar. El conjunto dirigido por Diego Placente generó las mayores aproximaciones, pero los de Oceanía supieron capitalizar sus ocasiones en el segundo tiempo.

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Gracias al gol en contra de Álvaro Güich, tras un desvío, y al tanto de Akol Akon, los Socceroos superaron a una Albiceleste que se jugará la continuidad en la cita mundialista en los dos partidos restantes de la fase de grupos.

La Selección argentina bajo la atenta mirada de su entrenador, Diego Placente. Argentina Los nervios de cara al arco, el principal error de la Selección argentina Pese a que el resultado muestra lo contrario, el combinado nacional remató 22 veces contra apenas nueve de Australia. Sin embargo, una de las principales deficiencias del equipo fue la falta de serenidad al pisar el área rival, un aspecto clave a corregir antes del próximo compromiso.

Si bien los Aussies contaron con cuatro situaciones claras frente a dos de Argentina, la diferencia radicó en la eficacia. Tras un primer tiempo parejo y sin goles, los oceánicos golpearon en los momentos justos del complemento.

Pese a las buenas ocasiones, la Selección argentina no pudo contra Australia. Argentina A los 14 minutos de la segunda mitad, la Albiceleste intentó salir jugando por abajo y, tras un error entre Julio Coria y Alex Cardozo, el extremo del Sydney FC Akol Akon desbordó y envió un centro que rebotó en el defensor Güich para decretar el 1 a 0.

Ya a los 25´, Akon volvió a aparecer para sentenciar el encuentro tras una revisión del VAR. El delantero partió habilitado, acción que había sido anulada en primera instancia, gambeteó a Valentín Reigia y, luego de dejar en el camino al arquero, definió con arco vacío. El 2-0 de Australia ante Argentina



Tras el pedido de revisión del banco australiano, el árbitro convalidó este tanto de Akon. pic.twitter.com/MmsIPDZOTl — TyC Sports (@TyCSports) November 19, 2026 El golazo de Akol Akon. Con la urgencia de ir a buscar al menos el empate, los dirigidos por Placente chocaron contra su propia impaciencia. Como muestra de esa frustración, Benjamín Vallejo fue a disputar un balón con una plancha sobre Emile Katrib y se fue expulsado. De esta manera, el mediocampista que había ingresado en el complemento se perderá la próxima fecha. Qué necesita la Selección argentina Sub-17 para clasificarse a los dieciseisavos del Mundial A pesar de este tropezón inicial, el equipo argentino mantiene chances concretas de avanzar a la fase eliminatoria, debido a que el formato del torneo permite la clasificación de los ocho mejores terceros de los 12 grupos. El próximo compromiso será frente a Mozambique, que viene de golear 4 a 0 a Dinamarca y buscará sellar su boleto a la siguiente ronda. El duelo se disputará el domingo a las 12.30 (hora de Argentina), donde los juveniles necesitarán sumar su primera victoria para llegar con aire a la última jornada frente al conjunto danés.