Los defensores tuvieron sus primeros minutos con la camiseta albiceleste en la goleada por 7-0 ante Costa Rica, disputada en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

Con los ingresos de Mariano Troilo y Aaron Anselmino, fueron 75 los futbolistas que debutaron en la Selección Argentina desde que Lionel Scaloni se hizo cargo en 2018.

La Selección argentina cerró su temporada 2026 con una contundente victoria por 7-0 frente a Costa Rica , en un amistoso disputado en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. Sin embargo, más allá del resultado, el encuentro dejó dos novedades importantes para el futuro del equipo: los debuts de Mariano Troilo y Aaron Anselmino, quienes se sumaron a la extensa lista de futbolistas que tuvieron su primera oportunidad bajo la conducción de Lionel Scaloni.

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Los dos defensores centrales recibieron minutos en el último amistoso del año y elevaron a 75 la cantidad de jugadores que debutaron en la Selección mayor durante el ciclo del entrenador oriundo de Pujato, iniciado en septiembre de 2018, cuando asumió de manera interina tras la salida de Jorge Sampaoli.

Troilo fue el primero en ingresar. El cordobés, surgido de Belgrano y actualmente jugador del Parma de Italia, reemplazó a Lisandro Martínez a los 15 minutos del segundo tiempo. Para el zaguero se trató de su segunda convocatoria, aunque fue la primera vez que pudo disputar un partido con la camiseta argentina.

Después del encuentro, el defensor expresó su emoción por haber cumplido uno de los grandes objetivos de su carrera. "Muy emocionado, vestir esta camiseta es lo máximo que puede pedir un jugador. Desde chiquito, que tengo la noción que pateo una pelota, soñé con este momento", manifestó.

Por su parte, Aaron Anselmino también tuvo su estreno al ingresar a los 71 minutos en lugar de Facundo Medina. El defensor pampeano, que inició su carrera profesional en Boca y pertenece al Chelsea de Inglaterra, recibió así su primera oportunidad en el seleccionado mayor.

Su debut tuvo un significado especial, ya que también representó su primera convocatoria a la Selección Argentina. De esta manera, ambos futbolistas comenzaron a escribir su historia con la Albiceleste y se incorporaron a la lista de alternativas que Scaloni observa de cara a los próximos desafíos.

El cordobés Mariano Troilo debutó en su tierra con la Selección Argentina. Fue el jugador número 74 en calzarse la celeste y blanca en la era Lionel Scaloni. X

El 2026 fue un año de oportunidades para los nuevos futbolistas

La incorporación de Troilo y Anselmino fue parte de un proceso más amplio. Durante 2026, un total de 14 jugadores hicieron su debut en la Selección Argentina, la segunda cifra anual más alta desde que Scaloni está al frente del equipo.

El registro solamente fue superado por 2018, cuando debutaron 16 futbolistas, mientras que en 2019 fueron 15 los jugadores que tuvieron su primera presentación.

La lista de los nuevos integrantes de la Albiceleste durante este año incluye a Santiago Beltrán, Tomás Aranda, Nicolás Capaldo, Joaquín Freitas, Román Vega, Ezequiel Fernández, Santiago Simón, Valentín Gómez, Leonel Flores, Matías Soulé, Tomás Palacios, Santiago Castro, Mariano Troilo y Aaron Anselmino.

Esta política de observación y búsqueda de nuevas alternativas refleja la intención del cuerpo técnico de ampliar la base de futbolistas disponibles y comenzar a preparar el futuro del seleccionado.

El exBoca, Aaron Anselmino, fue el jugador 75 en debutar en la selección Argentina en la era Lionel Scaloni.

Los 75 debutantes del ciclo Scaloni, año por año

Desde su llegada al seleccionado, Scaloni promovió el estreno de 75 futbolistas en la máxima categoría. El recorrido muestra cómo fue evolucionando la renovación del plantel a lo largo de ocho temporadas.

2018 (16): Giovanni Simeone, Renzo Saravia, Gerónimo Rulli, Matías Vargas, Santiago Ascacibar, Exequiel Palacios, Alan Franco, Franco Cervi, Gonzalo Martínez, Walter Kannemann, Franco Vázquez, Rodrigo Battaglia, Rodrigo De Paul, Juan Foyth, Gastón Giménez y Paulo Gazzaniga.

Giovanni Simeone, Renzo Saravia, Gerónimo Rulli, Matías Vargas, Santiago Ascacibar, Exequiel Palacios, Alan Franco, Franco Cervi, Gonzalo Martínez, Walter Kannemann, Franco Vázquez, Rodrigo Battaglia, Rodrigo De Paul, Juan Foyth, Gastón Giménez y Paulo Gazzaniga. 2019 (15): Gonzalo Montiel, Matías Suárez, Lisandro Martínez, Domingo Blanco, Esteban Andrada, Juan Musso, Matías Zaracho, Iván Marcone, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Domínguez, Alexis Mac Allister, Leonardo Balerdi, Adolfo Gaich, Lucas Ocampos y Nicolás González.

Gonzalo Montiel, Matías Suárez, Lisandro Martínez, Domingo Blanco, Esteban Andrada, Juan Musso, Matías Zaracho, Iván Marcone, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Domínguez, Alexis Mac Allister, Leonardo Balerdi, Adolfo Gaich, Lucas Ocampos y Nicolás González. 2020 (1): Facundo Medina.

Facundo Medina. 2021 (4): Cristian Romero, Emiliano Martínez, Julián Álvarez y Nahuel Molina.

Cristian Romero, Emiliano Martínez, Julián Álvarez y Nahuel Molina. 2022 (6): Emiliano Buendía, Lucas Boyé, Marcos Senesi, Thiago Almada, Enzo Fernández y Nehuén Pérez.

Emiliano Buendía, Lucas Boyé, Marcos Senesi, Thiago Almada, Enzo Fernández y Nehuén Pérez. 2023 (2): Alejandro Garnacho y Facundo Buonanotte.

Alejandro Garnacho y Facundo Buonanotte. 2024 (6): Walter Benítez, Valentín Carboni, Valentín Barco, Valentín Castellanos, Nico Paz y Giuliano Simeone.

Walter Benítez, Valentín Carboni, Valentín Barco, Valentín Castellanos, Nico Paz y Giuliano Simeone. 2025 (11): Franco Mastantuono, José Manuel López, Aníbal Moreno, Lautaro Rivero, Facundo Cambeses, Kevin Mac Allister, Máximo Perrone, Gianluca Prestianni, Joaquín Panichelli, Gabriel Rojas y Agustín Giay.

Franco Mastantuono, José Manuel López, Aníbal Moreno, Lautaro Rivero, Facundo Cambeses, Kevin Mac Allister, Máximo Perrone, Gianluca Prestianni, Joaquín Panichelli, Gabriel Rojas y Agustín Giay. 2026 (14): Santiago Beltrán, Tomás Aranda, Nicolás Capaldo, Joaquín Freitas, Román Vega, Ezequiel Fernández, Santiago Simón, Valentín Gómez, Leonel Flores, Matías Soulé, Tomás Palacios, Santiago Castro, Mariano Troilo y Aaron Anselmino.

Una renovación que mira hacia el futuro

Los debuts de Troilo y Anselmino vuelven a poner de manifiesto una de las características centrales de la gestión de Scaloni: la búsqueda permanente de nuevos talentos para fortalecer el seleccionado.

A lo largo de su ciclo, el entrenador combinó la consolidación de una base experimentada con la aparición de futbolistas jóvenes que encontraron oportunidades en distintas convocatorias. Esa estrategia permitió ampliar las alternativas en prácticamente todas las posiciones y mantener una competencia interna dentro del plantel.

Con 75 debutantes desde 2018 y 14 incorporaciones durante 2026, Scaloni continúa ampliando el universo de jugadores observados por el cuerpo técnico. La goleada ante Costa Rica no solamente marcó el cierre de la temporada, sino que también dejó dos nuevos nombres para seguir de cerca en el camino de renovación de la Selección Argentina.