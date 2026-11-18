El histórico ayudante de Lionel Scaloni recibió un homenaje en el vestuario del estadio Mario Alberto Kempes, luego de la goleada 7-0 ante Costa Rica. Tras más de ocho años en el cuerpo técnico de la Albiceleste, el exdefensor decidió iniciar una nueva etapa como entrenador principal.

Tras la goleada de Argentina ante Costa Rica, Walter Samuel se despidió como integrante del cuerpo técnico de la Selección y tuvo un emocionante homenaje.

La goleada de la Selección argentina por 7-0 frente a Costa Rica en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba tuvo un momento especial fuera de lo futbolístico. Luego del encuentro, Walter Samuel recibió un emotivo homenaje por parte de los integrantes del plantel y del cuerpo técnico, en lo que fue su último partido como ayudante de campo de Lionel Scaloni.

Después de más de ocho años de trabajo junto al entrenador campeón del mundo, el exdefensor decidió dar un paso al costado para comenzar un nuevo desafío profesional: iniciar su carrera como director técnico principal.

La despedida tuvo lugar en el vestuario del estadio cordobés, donde Claudio Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), le entregó una plaqueta en reconocimiento a su trayectoria y compromiso durante todo el proceso. Además, recibió dos camisetas de la Selección: una con el número 13 y su apodo, “El Muro”, en la espalda, y otra con el dorsal 6, ambos números que utilizó durante su carrera como futbolista.

El reconocimiento también llegó de parte de los jugadores, quienes lo despidieron entre aplausos y al ritmo del tradicional cántico: “Olé, olé, olé, Walter, Walter”.

Visiblemente emocionado, Samuel tomó la palabra frente a sus compañeros y expresó su agradecimiento por los años compartidos, el acompañamiento de su familia y la oportunidad que le brindó el actual entrenador de la Albiceleste.

El reconocimiento del plantel albiceleste para Walter Samuel, tras su último partido en el cuerpo técnico de la Selección Argentina https://t.co/aXEO4fR04I

“Gracias de verdad. Estoy más tranquilo. Fueron años espectaculares. Mi familia me acompañó. No quiero emocionarme. Gracias a Leo por la oportunidad y a todo el cuerpo técnico, que fueron mi segunda familia. Si logré ser alguien en el fútbol, es gracias a toda esta gente”, manifestó.

De esta manera, el exzaguero puso en palabras el vínculo que construyó con el grupo durante una etapa que quedará marcada en la historia del fútbol argentino.

Un protagonista clave de la era Scaloni

Desde su incorporación al cuerpo técnico en 2018, Samuel se convirtió en uno de los principales colaboradores de Scaloni. Con un perfil bajo, pero con una participación activa en los entrenamientos y la planificación de los partidos, tuvo un papel importante en el funcionamiento defensivo del equipo y, especialmente, en el trabajo de pelota parada.

Su experiencia como futbolista de elite y su recorrido por la Selección también lo transformaron en una voz respetada dentro del vestuario.

Como integrante del cuerpo técnico, fue parte de un ciclo histórico que consiguió cuatro títulos: la Copa América 2021, la Finalissima 2022, el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América 2024.

Con la decisión de comenzar a trabajar como entrenador principal, Samuel analiza distintas alternativas para continuar su carrera en el fútbol.

Entre las instituciones que aparecen como posibles destinos se encuentran Racing y el Basilea de Suiza, club en el que se retiró como futbolista. También existe la posibilidad de que pueda incorporarse al cuerpo técnico del Inter.