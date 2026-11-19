La Albiceleste inicia este jueves su camino en Qatar 2026 con el objetivo de conquistar por primera vez el título de la categoría. El equipo presenta un registro inédito: seis futbolistas ya debutaron en Primera División. El partido comenzará a las 13, con transmisión de TyC Sports y DSports.

La Selección Argentina Sub 17 debuta hoy en el Mundial de la categoría que se disputa en Qatar. Su rival será Australia.

La Selección argentina Sub 17 pondrá en marcha hoy su participación en el Mundial de Qatar 2026. Desde las 13, el equipo dirigido por Diego Placente enfrentará a Australia en la Cancha 8 del complejo Aspire Zone de Al Rayyan, por la primera fecha del Grupo C. El debut marcará el comienzo de un nuevo desafío para una categoría que tiene una cuenta pendiente: nunca pudo ganar la Copa del Mundo ni disputar una final.

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La Albiceleste llega a la competencia con expectativas renovadas y una particularidad que distingue a esta generación de las anteriores. Seis integrantes del plantel ya tuvieron minutos en Primera División, un registro sin antecedentes en la historia argentina de los Mundiales Sub 17. Entre todos acumulan 57 partidos y tres goles en la máxima categoría, una experiencia que puede representar una ventaja en un torneo de exigencia internacional.

Los futbolistas que ya jugaron en Primera son Álvaro Güich (Rosario Central), Simón Escobar (Vélez), Giovanni Baroni (Talleres), Marcos Ortiz (Belgrano), Alan Alcaraz (Argentinos Juniors) y Juan Cruz Policella (Vélez). El antecedente más cercano se había registrado en el Mundial de Brasil 2019, cuando cuatro integrantes del seleccionado contaban con experiencia en la máxima categoría.

La presencia de tantos juveniles en los primeros equipos también refleja una tendencia del fútbol argentino: la aparición cada vez más temprana de talentos en los torneos profesionales. Una situación que el propio Lionel Scaloni destacó al valorar que los futbolistas puedan sumar partidos en el país antes de emigrar al exterior.

Entre los nombres que generan mayor expectativa aparece Giovanni Baroni, el enganche zurdo de Talleres, que ya acumula 25 partidos, un gol y tres asistencias en Primera. Con 185 centímetros de altura, el mediocampista consiguió continuidad durante 2026 y participó en encuentros frente a San Lorenzo, Independiente, Belgrano y Boca.

Diego Placente, excampeón del mundo y director técnico del Sub 17 que hoy debutará ante Australia en el Mundial de Qatar de la categoría.

También sobresale Simón Escobar, lateral y volante izquierdo de Vélez, con 15 presentaciones en la máxima categoría. Incluso tuvo la oportunidad de entrenarse bajo las órdenes de Scaloni y formar parte de la gira previa al Mundial 2026. Su compañero en el Fortín, Juan Cruz Policella, suma 11 partidos y dos goles, y se ganó un lugar en las consideraciones de Guillermo Barros Schelotto.

El resto de los debutantes son Alan Alcaraz, con cuatro encuentros en Argentinos Juniors; Marcos Ortiz, con una presentación en Belgrano; y Álvaro Güich, que también tuvo su estreno en Rosario Central.

El desafío deportivo, sin embargo, va mucho más allá de este registro. Argentina nunca consiguió llegar a la final de un Mundial Sub 17, pese a contar con generaciones que dejaron su huella en la historia del fútbol juvenil.

Sus mejores actuaciones fueron los terceros puestos de Italia 1991, Ecuador 1995 y Finlandia 2003. Además, alcanzó las semifinales y terminó cuarta en Trinidad y Tobago 2001, Emiratos Árabes Unidos 2013 e Indonesia 2023.

En Ecuador 1995, con José Pekerman como entrenador, aparecieron Pablo Aimar y Esteban Cambiasso. En Finlandia 2003, bajo la conducción de Hugo Tocalli, integraron el equipo Fernando Gago, Lucas Biglia, Ezequiel Garay, Pablo Zabaleta y Neri Cardozo.

El contraste con otras categorías es significativo: Argentina conquistó tres Mundiales de mayores y seis títulos Sub 20, además de cuatro Sudamericanos Sub 17 (1985, 2003, 2013 y 2019). La consagración mundialista de esta categoría continúa siendo una asignatura pendiente.

La lista de los 21 jugadores de la Selección Argentina en el Mundial Sub17https://t.co/KmXSYKgS55 — Bruno González García (@gonzalezbruno) November 19, 2026

Los convocados y el camino en Qatar

Placente confirmó una lista de 21 futbolistas provenientes de 12 clubes argentinos. Vélez es la institución que más jugadores aporta, con cuatro representantes, mientras que River y Boca cuentan con tres cada uno.

La nómina está integrada por Valentín Reigia, Thiago Parga y Kevin Báez (arqueros); Thiago Pérez, Julio Coria, Álvaro Güich, Mateo Mendizábal, Bautista Giménez, Simón Escobar y Alex Cardozo (defensores); Matheo Machuca, Galo Escobar, Benjamín Vallejo, Marcos Ortiz, Giovanni Baroni y Mateo Sánchez (mediocampistas); y Alan Alcaraz, Facundo Salinas, Emiliano Barrionuevo, Tobías Goytía y Juan Cruz Policella (delanteros).

Una particularidad de la convocatoria es Bautista Giménez, defensor de River y único integrante de la delegación nacido en 2010. También llamó la atención la ausencia de Stephen "Kiki" Ramos, delantero de Vélez que decidió representar a Haití, país en el que nació.

El seleccionado llega después de conseguir el segundo puesto en el Sudamericano de Paraguay, donde perdió la final ante Colombia, y de ganar la Vertex Cup, un cuadrangular preparatorio disputado en Londres. En ese torneo empató 2-2 con México, venció 3-2 a Tanzania y superó 3-0 a China.

El debut frente a Australia será el primero de tres compromisos en la fase de grupos. Luego enfrentará a Mozambique, el domingo 22 de noviembre a las 12.30, y cerrará la primera etapa contra Dinamarca, el miércoles 25, en el mismo horario.

El Mundial tendrá 48 selecciones distribuidas en 12 grupos de cuatro equipos. Los dos primeros de cada zona y los ocho mejores terceros avanzarán a los dieciseisavos de final. Desde entonces, la competencia continuará bajo el sistema de eliminación directa.

Qatar será sede por segundo año consecutivo, después de la edición de 2025, y el torneo se extenderá hasta el 13 de diciembre. La mayoría de los encuentros se disputarán en el complejo Aspire Zone de Al Rayyan, mientras que la final tendrá como escenario el Ahmad bin Ali Stadium.

El cambio de periodicidad también representa una novedad: desde 2025, la FIFA estableció que el Mundial Sub 17 se dispute todos los años, en lugar de cada dos temporadas, con el objetivo de garantizar una competencia internacional para cada generación.

Placente y la apuesta por el protagonismo

El entrenador argentino buscará trasladar a Qatar una propuesta basada en la posesión, la circulación y la libertad para jugar. Placente, campeón mundial Sub 20 como futbolista en Malasia 1997, conoce el recorrido de las selecciones juveniles y apuesta por desarrollar futbolistas con personalidad.

"Fomentar que no les queme la pelota, porque cuando jugás contra equipos buenos o potencias, están a tu nivel, y si vas a lo físico, perdés. Entonces, jugá con la pelota que para eso entrenamos", explicó el técnico al describir su filosofía de trabajo.

La intención es que los juveniles conserven la creatividad y el atrevimiento. "No perder el gambetear, el hacer cosas diferentes que, después, cuando sos más grande, lo corregís", señaló.

Ahora, el desafío será trasladar esa identidad a una competencia que reúne a las mejores selecciones del mundo. Argentina tiene una generación con experiencia temprana en Primera, una preparación internacional positiva y una historia que todavía espera su capítulo más importante.

Probables formaciones

Argentina: Valentín Reigia; Thiago Pérez, Bautista Giménez, Álvaro Güich, Simón Escobar; Matheo Machuca, Galo Escobar, Tobías Goytía; Giovanni Baroni, Alan Alcaraz y Juan Cruz Policella. DT: Diego Placente.

Australia: formación a confirmar. DT: Carl Veart.

Datos del partido