El histórico récord de la Selección argentina que rompió Emiliano Martínez contra Costa Rica + Agregar ámbito en









El arquero marplatense volvió a redondear un partido perfecto contra los centroamericanos, en su regreso tras la lesión en la mandíbula. Además, logró uno de los récords que más le importaban en su carrera profesional.

Emiliano Martínez igualó el récord de Sergio "Chiquito" Romero en la Selección argentina.

Emiliano “Dibu” Martínez fue titular en la goleada de la Selección argentina por 7 a 0 contra Costa Rica de este martes. Pese a que los centroamericanos tuvieron dos chances muy claras, el arquero pudo mantener su valla invicta y, de esta manera, consiguió uno de los récords más valiosos en su posición.

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Después de 71 partidos con la Selección mayor, el Dibu logró mantener el arco sin goles en 47 oportunidades. Gracias a este último resultado contra los ticos, el marplatense igualó la marca de imbatibilidad que había alcanzado Sergio “Chiquito” Romero en su paso por la Albiceleste.

El Dibu Martínez empató las vallas invictas del Chiquito Romero en la Selección argentina. De este modo, en la próxima fecha FIFA de marzo volverá a calzarse el buzo de guardameta e intentará posicionarse en soledad como el máximo arquero con vallas imbatidas en la historia de la Selección argentina. En el caso de “Chiquito”, alcanzar esa cifra le demandó 96 presencias, 25 más que Martínez.

“Es un objetivo que tenía hace muchos años. Obviamente que después de ser campeón del mundo y bicampeón de América, con muchas cosas logradas con la Selección e individualmente en mis clubes, era una meta que me seducía desde chico”, aseguró el “Dibu”. Y agregó: “Desde chico soñé con jugar un partido en la Selección, y todo el trabajo y compromiso que tuve durante tantos años hoy Dios me lo está dando”.

El Dibu Martínez, un ganador con la Selección argentina. En tan solo cinco años de convocatorias habituales en la Albiceleste, el nacido en Mar del Plata ya conquistó las Copas América de 2021 y 2024, la Finalissima de 2022 y el Mundial de Qatar 2022. Además, fue titular en la final de la Copa del Mundo de 2026 en Norteamérica, donde Argentina cayó frente a España.

Ya en marzo de 2025, el arquero había señalado su obsesión por mejorar paso a paso bajo los tres palos y reveló su método: “Soy un enfermo de las estadísticas. Con Martín (Tocalli) siempre decimos: ‘Una menos, una menos’. Quiero el récord de más arcos en cero. Me busco siempre un objetivo para seguir creciendo, pero al final la meta más grande es clasificar al Mundial y crecer como equipo, y la verdad que lo estamos haciendo”, confesó en ese entonces. Emiliano Martínez con la máscara protectora de mandíbula en los entrenamientos. @emi_martinez26 Por otro lado, tras la victoria frente a Costa Rica, también se refirió a cómo atraviesa esta nueva etapa con la celeste y blanca luego del retiro de Lionel Messi: “La verdad que es algo que perseguía hace años. Con el dedo, con la mandíbula, me ponían piedras en el camino, pero son riesgos que con la Selección voy a tomar siempre. Fue uno de los momentos más difíciles de mi vida llegar al Mundial así; hasta que tenga esa fuerza, voy a seguir. Es un proceso difícil sin Leo, tenemos que volver a enamorar a la gente y ganar tres Copas América es un objetivo que me seduce”, concluyó.