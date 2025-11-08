Dos entrenadores argentinos entre los candidatos a mejor DT del año: uno en Europa y otro en el fútbol local







La IFFHS anunció la lista oficial con los 20 entrenadores nominados. El último ganador del premio fue el italiano Carlo Ancelotti, quien dirigía al Real Madrid.

Dos argentinos están nominados como mejores DT del mundo. X

La Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol (IFFHS) dio a conocer la nómina de aspirantes al galardón de mejor entrenador del mundo 2025, y dos técnicos argentinos integran la lista de veinte candidatos. Ambos, con trayectorias muy distintas, representan el presente y la tradición del fútbol nacional en los bancos de suplentes.

El primero es Diego Simeone, un nombre habitual en este tipo de premiaciones. El técnico del Atlético de Madrid fue distinguido por la IFFHS en 2016 y, cinco años más tarde, fue reconocido como mejor DT de la década.

El “Cholo” está próximo a cumplir catorce años ininterrumpidos al frente del club español, un récord absoluto en las principales ligas de Europa y un hito que consolidó su figura como símbolo de estabilidad y liderazgo.

La gran sorpresa: Gustavo Costas y su regreso triunfal con Racing El otro argentino en la lista es Gustavo Costas, actual entrenador de Racing Club, cuya nominación fue la gran sorpresa de la edición 2025. En su tercer ciclo al frente del conjunto de Avellaneda, Costas logró revivir a un equipo golpeado y guiarlo nuevamente a la gloria.

costas-va(1).jpg Foto: @Haceinstantes Bajo su mando, Racing ganó la Copa Sudamericana 2024, se consagró campeón de la Recopa Sudamericana 2025 y alcanzó una semifinal de Copa Libertadores por primera vez en 28 años, donde cayó ante Flamengo por un ajustado 1-0 global.

Entre los veinte nominados también figuran algunos de los entrenadores más destacados del mundo, como Luis Enrique (PSG), Mikel Arteta (Arsenal), Xabi Alonso (Real Madrid), Hansi Flick (Barcelona) y Vincent Kompany (Bayern Múnich). Desde Sudamérica, acompañan a Costas nombres como Abel Ferreira (Palmeiras), Filipe Luis (Flamengo) y Tiago Nunes (Liga de Quito), reflejando la creciente competitividad de los técnicos del continente. Los DT argentinos ganadores del premio La IFFHS entrega este premio desde 1996, y solo dos entrenadores argentinos lograron conquistarlo: Carlos Bianchi, en 2000 y 2003 con Boca Juniors, y Diego Simeone, en 2016 con el Atlético. Ahora, la expectativa recae sobre si el galardón volverá a quedar en manos albicelestes. Lista completa de los 20 entrenadores nominados Diego Simeone – Atlético de Madrid

Gustavo Costas – Racing

Antonio Conte – Napoli

Enzo Maresca – Chelsea

Hansi Flick – Barcelona

Luis Enrique – PSG

Mikel Arteta – Arsenal

Simone Inzaghi – Inter / Al Hilal

Unai Emery – Aston Villa

Vincent Kompany – Bayern Múnich

Xabi Alonso – Bayer Leverkusen / Real Madrid

Abel Ferreira – Palmeiras

Filipe Luis – Flamengo

Tiago Nunes – Universidad Católica / Liga de Quito

Vicente Sánchez – Cruz Azul

Jesper Sørensen – Vancouver Whitecaps

Matthias Jaissle – Al Ahli

Shigetoshi Hasebe – Kawasaki Frontale

Krunoslav Juri – Pyramids

Miguel Cardoso – Mamelodi Sundowns Con la presencia de Simeone y Costas, Argentina vuelve a ocupar un lugar de privilegio entre los técnicos más influyentes del planeta, combinando la experiencia europea y el resurgir del talento local.

Temas Fútbol

IFFHS