Murió Jorge Yamaguchi: la historia del fundador del Club Tokio y referente del básquet en Misiones

Nacido en Posadas en 1930, fue jugador del seleccionado provincial de básquet, profesor de Educación Física y diputado nacional.

Murió Jorge Yamaguchi a los 96 años en Posadas, Misiones . La noticia fue comunicada públicamente por el Club Social y Deportivo Tokio, institución de la que fue uno de sus fundadores. Hasta el momento, las publicaciones no precisaron la causa de su fallecimiento .

Fue jugador de Tokio, integró el seleccionado provincial y participó en competencias nacionales , pero su vínculo con el deporte continuó más allá de las canchas: se desempeñó como profesor de Educación Física y dedicó más de dos décadas a la formación de chicos y jóvenes.

Jorge Rokuro Yamaguchi nació en Posadas el 6 de agosto de 1930 , en una familia vinculada a la colectividad japonesa. Junto con su hermano y otros vecinos, participó de la creación formal del Club Social y Deportivo Tokio el 2 de enero de 1950 .

Además, integró el equipo que obtuvo la victoria en 1952 y luego representó a Misiones en competencias nacionales como el Campeonato Argentino de Básquet de 1962.

Yamaguchi se desempeñó como profesor de Educación Física y durante más de 20 años trabajó con niños y jóvenes.

A su trayectoria deportiva, se sumó la actividad política y pública: fue electo para ocupar una banca en la Cámara de Diputados del Congreso de la Nación en las elecciones legislativas de 1983, que marcaron el retorno de la democracia en Argentina, representando al Partido Justicialista.

El nacimiento del Club Social y Deportivo Tokio

La historia del Club Tokio está directamente relacionada con la comunidad japonesa de Posadas y con el espacio que funcionaba como Café Tokio, propiedad de Guillermo Yamaguchi, su padre. Allí comenzaron las reuniones que terminarían dando forma a una nueva institución deportiva y social.

El 2 de enero de 1950 se concretó la fundación del Club Social y Deportivo Tokio. Con el tiempo, el club concentró buena parte de su identidad alrededor del básquet.

El reconocimiento institucional llegó en 2016, cuando el estadio del establecimiento pasó a llevar oficialmente el nombre de Estadio Jorge Rokuro Yamaguchi.

El último adiós y homenaje en el Estadio Jorge Rokuro Yamaguchi

El Club Tokio publicó un mensaje de despedida en Instagram en el que lo definió como uno de sus "pilares fundamentales".

"Con un profundo dolor y un nudo en el pecho, el Club Deportivo y Social Tokio despide hoy a uno de sus pilares fundamentales, a nuestra historia viva y a un querido amigo de toda la comunidad: Don Jorge Rokuro Yamaguchi. Se nos va un hacedor indiscutido, un pionero que dejó su huella imborrable en la fundación y el crecimiento de nuestra institución, y cuyo legado seguirá latiendo por siempre en cada rincón de nuestro club", detalla el escrito.

Y agrega: "Don Jorge no solo fue un dirigente ejemplar y un referente de la colectividad; fue un hombre de valores inquebrantables, de calidez humana única y de una pasión inagotable por estos colores".

"Acompañamos con el corazón y un profundo abrazo a sus familiares, seres queridos y amigos en este momento de inmenso dolor. Hasta siempre, Don Jorge. Gracias por tanto. Tu memoria vivirá por siempre en el corazón 'oriental'", concluye.

Los restos de Yamaguchi fueron despedidos ayer en la Sala Zafiro, ubicada en Santiago del Estero 1835, en Posadas. El velatorio se extendió hasta las 18 y luego estaba previsto el traslado del cuerpo al Crematorio Misiones, en Santa Ana.