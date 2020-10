Nadal, el mito de Roland Garros y la reconstrucción de la historia del tenis

Intentar arribar a una conclusión final sobre quién es el mejor de todos es tierra estéril. El tenis es un deporte que necesita ser analizado por épocas. Rod Laver está sindicado como el más sobresaliente exponente de este deporte, sin embargo, es una incógnita saber cómo jugaría en esta era. Y este es el momento de hegemonía del Big 3, en el cual se presionan recíprocamente para ser mejores.

Federer dominó muchos años en el circuito ATP. Aún conserva récords que parecen indestructibles, aunque otros empiezan a ser amenazados. Con 310 semanas, nadie estuvo tanto tiempo como número 1 del mundo. No obstante, Djokovic llega esta semana a las 289, lo que representa un desafío único para ambos.

Mientras “Su Majestad” forjó su -inobjetable- leyenda, Nadal reclamó su lugar en la escena y justificó año tras año por qué debía estar allí. Los 20 Grand Slam a los que llegó este domingo lo deja como el máximo ganador junto al helvético. Si “Rafa” decide continuar su carrera, podría superarlo muy pronto. Y también luce cierta la chance de que “Nole” los pase a ambos.

El de Manacor es el primer tenista de toda la historia que consigue ganar 13 veces el mismo torneo, ya sea en el circuito ATP como WTA. Hizo de Roland Garros su fortaleza eterna, el lugar desde donde reina y donde ostenta un récord de 100 triunfos y sólo dos derrotas. También sabe lo que es ganar los otros grandes al menos una vez.

Su primer triunfo de Grand Slam fue en 2005, precisamente en el Bois de Boulogne. Desde entonces, Nadal obtuvo al menos uno de los cuatro majors durante diez años, y en las últimas 15 temporadas, sólo en 2015 y 2016 no logró ningún trofeo.

“Yo me preocupo de hacer mi propia carrera. No es una obsesión, no pienso en lo que tienen Roger o Novak u otro cualquiera”, había afirmado el “Matador” semanas atrás, en el Masters 1000 de Roma, donde “Nole” llegó a 36 coronas y superó por uno al semidios del polvo de ladrillo.

La final ante Djokovic mostró la verdadera dimensión de Nadal, una bestia salvaje que destruye a cada rival que lo enfrentan en la Philippe Chatrier. Dejó en ridículo al número 1 del mundo y el único capaz de interponerse entre él y la historia. Fue 6-0, 6-2 y 7-5, pero pudo haber concluido con un score más abultado.

I have always had the utmost respect for my friend Rafa as a person and as a champion. As my greatest rival over many years, I believe we have pushed each other to become better players. Therefore, it is a true honor for me to congratulate him on his 20th Grand Slam victory. It is especially amazing that he has now won Roland Garros an incredible 13 times, which is one of the greatest achievements in sport. I also congratulate his team, because nobody can do this alone. I hope 20 is just another step on the continuing journey for both of us. Well done, Rafa. You deserve it.