Vilas y una pelea de película: su reclamo por el N°1 llega a Netflix

“Vilas. Serás lo que debas ser o no serás nada” debutará el 27 de octubre en la plataforma de streaming. No sólo es el repaso de la carrera del “Poeta”, sino la historia de su pelea por ser reconocido, 45 años después, como líder del ranking de la ATP.

El documental, cargado de épica y emotividad, pone de manifiesto la investigación que realizó durante 13 años el periodista Eduardo Puppo junto al matemático rumano Marian Ciulpan. Ambos reprodujeron, resultado por resultado, los cuadros de todos los torneos entre 1973 y 1978. Así, confeccionaron el ranking de 280 semanas.

“Esta película puede ayudar a abrir los ojos de quienes deciden sobre esta historia y no la han vivido. Queremos que vean con buenos ojos, no de lástima sino científicos, que estas cuestiones han pasado. No es que Vilas merece ser N°1, le corresponde por sus logros deportivos”, sostuvo Puppo en diálogo con Ámbito.

trailer documental vilas.mp4 Netflix

Matías Gueilburt es el director del documental, que está producido por Ánima Films y que constituye una oda a la justicia deportiva. El mismo equipo se había contactado con Puppo en 2015, pero entonces el periodista especializado en tenis decidió esperar para avanzar con su investigación.

“Presentamos a la ATP más de 1.200 pruebas constatadas, 22.545 resultados. Rehicimos los rankings de 1.117 jugadores entre el 23 de agosto de 1973 y el 31 de diciembre de 1978, con los sistemas de la época. Fue revivir el día a día de aquellos años”, detalló el también autor de “Tetralogía de la historia del tenis argentino”.

Cuando los números desafiaron a Puppo entró en escena Ciulpan, un matemático e informático rumano que lo ayudó a completar la parte de la historia que faltaba. Así, llegaron a una conclusión demoledora: Vilas ocupó el número 1 del mundo durante cinco semanas entre septiembre y octubre de 1975 y dos semanas más en enero de 1976.

Las imágenes de archivo -algunas inéditas- sumergen al espectador en una era dorada del tenis, con estilos de juego, vestimentas y tenistas de la época. Desde su Mar del Plata natal hasta la residencia que ocupó en París en 1977, cuando ganó Roland Garros, el documental es un paso a paso constante por sus grandes hitos.

https://twitter.com/GuilleVilasOK/status/1308093095792332802 Gracias a todos los que trabajaron para esta película, es un honor. Un abrazo a la gente de Anima Films y a @puppotenis y su querido equipo por la lucha incansable. https://t.co/BxIG1dX4Od — Gᴜʟʟᴇʀᴍᴏ Vʟᴀs (@GuilleVilasOK) September 21, 2020

Fueron muy pocas las conquistas que Vilas no pudo concretar. El número 1 del mundo es la única que, décadas después, puede subsanarse, pero para eso la ATP deberá reparar un error. De las 280 semanas investigadas, hay 128 rankings publicados y 152 que no existen. Sin embargo, esos listados que no están confeccionados fueron adjudicados a algún tenista.

“La ATP tiene esa dicotomía de reconocer a un número 1 de semanas en los que se publicó el ranking, pero después otorga ese puesto de las semanas que no fueron publicadas a otros jugadores”, dijo Puppo, quien reveló que Vilas se puso “muy contento” con el documental.

Fue la propia entidad que controla el tenis masculino la que le respondió al periodista que no intente reescribir la historia, en un intento de socavar su esfuerzo. “No la estamos cambiando, sino que estamos escribiendo la parte que falta. Sería el caso de restitución más impactante en la historia del deporte”, argumentó.

vilas puppo.jpg Vilas y Puppo, en uno de sus tantos encuentros. La historia del marplatense y su reclamo llegan a Netflix.

La gran perla del film, que dura 90 minutos y que Netlfix estrenará el 27 de octubre en simultáneo para todo el mundo, es la presencia de seis leyendas del tenis de todos los tiempos. Aunque algunos fueron sus rivales, enaltecen la figura de Vilas como mito del deporte de las raquetas. También son protagonistas Gabriela Sabatini y Ion Tiriac, su excoach y manager, y entre todos configuran una galaxia de anécdotas imperdibles.

Durante mucho tiempo el ganador de cuatro Grand Slam canalizó sus sentimientos en cuadernos o al grabar notas de voz en cassettes. “Serás lo que debas ser o no serás nada”, lanza en una las cintas. Sus 62 títulos, su temporada récord en 1977, y la popularización del tenis en Argentina pusieron su lugar en la historia. Sólo falta el último escalón, aquel que por error o negligencia nunca alcanzó, pero al que Vilas hoy está más cerca que nunca.