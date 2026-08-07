A qué clubes enfrentarán los equipos argentinos en octavos de la Copa Libertadores

Tras el parate por el Mundial, la semana que viene se reanudará la Copa Libertadores con sus mano a mano de los octavos de final.

Contra quien jugarán los equipos argentinos en octavos de la Copa Libertadores

La Copa Conmebol Libertadores 2026 vuelve a escena y los cuatro equipos argentinos que siguen en carrera afrontarán los octavos de final a partir del martes 11.

Cabe destacar que ninguno de ellos llega en plenitud al regreso de la competencia: Independiente Rivadavia, Rosario Central, Estudiantes y Platense atravesaron un comienzo de semestre con resultados irregulares.

Sin embargo, los partidos mano a mano suelen modificar el escenario y le da chances a todos.

Por lo hecho en la fase de grupos, Independiente Rivadavia es el equipo argentino que más motivos tiene para ilusionarse. La "Lepra mendocina" terminó primera del Grupo C con 16 puntos sobre 18 posibles, quedó invicta y hasta consiguió una victoria histórica ante Fluminense en el Maracaná.

Además pudo mantener la base del equipo y a su entrenador. La gran baja fue Sebastián Villa , que volvió a Boca, pero incorporó a Maxi Salas , de River.

Por su parte, Rosario Central llega con su entrenador cuestionado pero cuenta con Ángel Di María, una figura de enorme jerarquía y experiencia internacional que puede resultar determinante en los partidos mano a mano.

La buena noticia para el fútbol argentino es que podría tener dos semifinalistas si se dan ciertos resultados. ¿Cómo? Es que tanto Estudiantes y Rosario Central como Platense e Independiente Rivadavia están del mismo lado del cuadro, por lo que si avanzan en los octavos de final se cruzarán entre si en cuartos de final.

Los octavos de final de la Copa Libertadores: