"Nos llevamos un punto importante", valoró Damonte

"No era un partido fácil, jugamos contra un equipo con mucho sentido de pertenencia y en su casa”, resaltó ante la prensa luego de sumar el quinto partido sin perder, lo que le permitió a Sarmiento alejarse a seis puntos de la zona de descenso.

Damonte, surgido de Estudiantes de La Plata, negó haber jugado "un partido aparte" por enfrentar a Gimnasia. "Es lógico que no me quieran. Yo me debo a Sarmiento y trato de que mi equipo esté bien".