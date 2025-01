Novak Djokovic hizo una fuerte denuncia sobre su deportación de Australia

Djokovic aseguró haberse sometido a estudios médicos tras su regreso a Serbia, los cuales revelaron niveles alarmantemente altos de metales pesados en su organismo. “Descubrí que tenía un nivel muy alto de metales pesados. Tenía plomo, niveles muy altos de plomo y mercurio. Me di cuenta de que en ese hotel en Melbourne me dieron de comer algo que me envenenó” , declaró el tenista, en declaraciones que generaron gran repercusión.