Lionel Scaloni y Banco Macro se unen otra vez para celebrar el valor de los argentinos







Con el mensaje “Valemos Mucho”, la entidad refuerza su alianza con el DT campeón del mundo y apuesta a inspirar confianza y superación en tiempos difíciles.

En la pieza audiovisual se hace eco de un sentimiento compartido: la confianza en uno mismo y en el otro como motor del progreso.

Banco Macro presentó “Valemos Mucho”, su nueva campaña junto a Lionel Scaloni, que busca poner en valor la fuerza de los argentinos para seguir adelante incluso en los contextos más adversos. La propuesta reafirma el concepto de “Pensar en grande”, que forma parte de la identidad de la entidad, y celebra la resiliencia como rasgo central del espíritu nacional.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Se trata de la tercera acción conjunta entre Macro y Scaloni, una dupla que el banco considera representativa de los valores de liderazgo, trabajo en equipo y coherencia. Según explicaron desde la entidad, la campaña apunta a mostrar que “el verdadero liderazgo no se mide en trofeos, sino en la capacidad de transformar talento en resultados, inversión en oportunidades y sueños en futuro”.

La idea de fondo es retratar una argentinidad que, con humildad y esfuerzo, logra transformar la adversidad en oportunidad. “Tenemos la fuerza para seguir aún cuando nadie apuesta por nosotros. A veces no necesitamos que todos crean, sino que alguien vea lo que valemos. Sin grietas ni artificios, Scaloni representa ese espíritu de superación silenciosa y colectiva”, señaló María José Daura, gerente de Marketing de Banco Macro, al presentar la iniciativa.

El spot, desarrollado por Virgen Films con dirección de Juan Taratuto, construye un relato que combina emoción y realismo. A través de la figura de Scaloni, el mensaje subraya que la grandeza se construye en los gestos cotidianos. “Queríamos retratar esa fuerza silenciosa que construye grandeza con el esfuerzo en las cosas simples de cada día”, explicó Diego Peskins, productor ejecutivo de la agencia.

En la pieza audiovisual se hace eco de un sentimiento compartido: la confianza en uno mismo y en el otro como motor del progreso. La historia del actual entrenador de la Selección Argentina funciona como metáfora de un país que no se rinde: “Por Scaloni al principio nadie daba dos pesos, como por tantos argentinos que, con esfuerzo, demostraron su valor”, expresaron los realizadores.

macro-061 (1) Macro y la idea de “pensar en grande” Desde la entidad destacan que esta campaña consolida la evolución del vínculo con Scaloni y reafirma la coherencia de su posicionamiento. “Valemos Mucho es un mensaje que inspira y refleja el espíritu de todos los argentinos que piensan en grande, y busca reforzar el rol de Banco Macro como respaldo de las personas que trabajan por construir una Argentina con futuro”, afirmó Guillermo Jejcic, gerente de Banca Individuos de la entidad. Con esta propuesta, Banco Macro busca sostener su compromiso con el crecimiento personal y colectivo, y proyectar una imagen de país posible y positivo. “Valemos Mucho” evoca la pasión que une a los argentinos en el fútbol y en la vida cotidiana, como una promesa de superación respaldada por productos y servicios que acompañan el bienestar financiero.