Alerta en la Selección argentina: cuatro bajas de último momento, ¿quiénes son los nuevos citados para el amistoso en Angola?







El entrenador Lionel Scaloni tuvo que modificar la lista a último momento por cuestiones sanitarias, de cara al viaje a Angola.

Cuatro bajas de último momento en la Selección argentina y nuevos citados para el amistoso en Angola

La Selección Argentina retomará la acción con un amistoso ante Angola, en su capital, en conmemoración del 50° aniversario de la independencia del país africano.

Cabe destacar que la AFA aceptó este exótico destino porque los angoleños ejectuaron el pago de su caché: unos 12 millones de dólares.

Sin embargo, el viaje a Angola no será todo ganancia. Todos los jugadores y el cuerpo técnico tendrán que aplicarse una serie de siete vacunas para prevenir enfermedades de la región. En este contexto, hay algunos futbolistas que no pudieron hacerlo y fueron dados de baja por Scaloni.

Las bajas de último momento Enzo Fernández, Nahuel Molina, Julián Álvarez y Giuliano Simeone quedaron desafectados por el entrenador para el amistoso que la Selección argentina jugará frente a Angola en Luanda.

Los tres jugadores del Atlético Madrid no llegaron a vacunarse, mientras que el del Chelsea tiene una lesión en la rodilla.

Los nuevos citados por Scaloni Tras un par de bajas de último momento, Lionel Scaloni decidió citar a Lisandro Martínez y Kevin Mac Allister. Para el hermano de Alexis es su primera convocatoria. Por su parte, Manchester United cedió al defensor Lisandro Martínez para que entrene con la Selección adurante la fecha FIFA, a pesar de que aún se encuentra en la fase final de su recuperación de una lesión. Martínez no juega con el United desde que sufrió una grave lesión de rodilla en febrero, pero ahora regresó a los entrenamientos del club tras una larga ausencia. Caras nuevas y regresos Entre las sorpresas aparecen los jóvenes Gianluca Prestianni y Joaquín Panichelli, quienes reciben su primera citación al seleccionado mayor. Además, vuelven Valentín Barco y Máximo Perrone, ausentes en las últimas convocatorias.