Jordi Alba anunció su retiro del fútbol: este fue su peor partido, según el propio jugador

El lateral izquierdo español, quizás uno de los socios más importantes que tuvo Messi en el fútbol, se despide de las canchas.

El mundo del fútbol va a extrañar una de las imágenes más recurrentes de los últimos años: ver a Jordi Alba combinar a la perfección con Lionel Messi . Entre los muchos socios que tuvo el mejor jugador de todos los tiempos, el lateral izquierdo parecía haber nacido para complementarse con el argentino.

Pero, para la tristeza de muchos, esta sociedad terminará a fin de año , ya que el español anunció que se retirará de la actividad profesional en diciembre, cuando culmine la temporada del Inter Miami en la MLS. Ambos han vivido grandes momentos, pero también otros no tan felices.

Así como Jordi Alba y Leo Messi han conseguido levantar títulos juntos, también atravesaron una de las épocas más complicadas del Barcelona, quién con la salida de Neymar empezaba a desarmarse tras haber creado uno de los equipos más temibles de los últimos años, sumado a que el rival de toda la vida, el Real Madrid, dominaba Europa.

En mayo del 2019, las semifinales de la UEFA Champions League enfrentaban a los Culés con el Liverpool y la ida había sido una contundente victoria por 3 a 0 para el conjunto español en el Camp Nou. La vuelta era en Anfield y si bien era un buen resultado, nadie daba por liquidada la serie.

El primer gol de los Reds llegaría por un error típico del fútbol, pero que tendría a Jordi Alba como protagonista. Pese a eso, el partido llegaba al entretiempo con un global de 3 a 1 a favor del Barcelona, aunque la imagen del lateral izquierdo llorando camino al vestuario llamó la atención de todos. "Es porque no me encontraba bien. Hubo una fase en la primera parte que no me encontré bien. Leí que estaba llorando... Era porque me encontraba mal”, confesó tiempo después.

El golpe terminó de ser devastador para el Barça, ya que, en el complemento, hubo tres tantos más del Liverpool que decretaron la eliminación. Y para los medios e hinchas españoles, el ex Valencia fue el principal responsable de esa dura caída en el torneo más importante a nivel clubes del viejo continente.

El adiós al fútbol: así anunció su retiro

“Ha llegado el momento de cerrar un capítulo verdaderamente significativo en mi vida. He decidido poner fin a mi carrera profesional al concluir esta temporada”, expresó Alba hace poco. Así, anunció el final de una exitosa carrera, que culminará en lnter Miami al mismo tiempo que la de otro excompañero en Barcelona como lo es Sergio Busquets.

“El fútbol me lo ha dado absolutamente todo. Agradezco a mis compañeros, entrenadores, al personal, a todos los trabajadores de los clubes y a los rivales que me empujaron a dar siempre lo mejor", fue la frase final con la que el español se despide de la pelota, dejando atrás éxitos con los Culés, la Selección de España y una sociedad imborrable con Lionel Messi que todos extrañarán.