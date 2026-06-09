El árbitro somalí que fue deportado por EEUU afirmó que tenía todos los papeles en regla para dirigir en el Mundial 2026

Omar Abdulkadir Artan fue interrogado durante once horas, no recibió explicaciones y no participará de la Copa del Mundo, torneo para el que se preparó los últimos cuatro años.

El sueño de un árbitro somalí se desvaneció a días del comienzo del Mundial 2026 . Omar Abdulkadir Artan no participará de la Copa del Mundo luego de que las autoridades estadounidenses no le permitieran ingresar al país. La FIFA comunicó que no intervendrá en las decisiones migratorias del organizador y este martes el juez rompió el silencio.

“Estoy muy, muy decepcionado. Simplemente soy un árbitro que intenta cumplir su sueño , el mayor sueño de mi vida: venir al Mundial”, declaró Artan esta mañana desde Estambul en una entrevista telefónica con The New York Times.

El árbitro había sido designado como uno de los 52 jueces para este Mundial y se hubiera convertido en el primer somalí en la historia en dirigir en este torneo . La selección de su país nunca disputó una Copa del Mundo. Para Artan, ser parte de esta competencia habría sido un símbolo para su país de lo que se podía lograr a pesar de las dificultades políticas.

En su relato, Artan afirmó que fue retenido por agentes migratorios al llegar al Aeropuerto Internacional de Miami y sometido a un interrogatorio de 11 horas . Luego fue trasladado a una celda de detención y embarcado en un vuelo rumbo a Turquía.

Según el juez somalí, tenía todos los papeles en regla y la visa correcta. Además, le mostró a los oficiales aduaneros documentación de la FIFA y fotografía que corroboraban su trayectoria de más de 10 años como árbitro profesional.

“El viajero fue sometido a una inspección adicional, un procedimiento rutinario del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza que se realiza cuando los agentes necesitan verificar información o determinar la admisibilidad”, comunicó el Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unido. Además, agregó: “Tras la inspección, se determinó que el viajero, árbitro de la Copa Mundial de la FIFA, era inadmisible debido a problemas de verificación y se le denegó la entrada”. Sin embargo, no se explicaron las razones de la no admisión.

“Creo que tienen un problema con mi país”, declaró Artan que hace cuatro años se estaba preparando para el Mundial 2026.

Qué dijeron desde la Casa Blanca sobre la no admisión en el país del árbitro somalí

“Queremos asegurarnos de que un torneo de fútbol no se convierta en una oportunidad para que los terroristas o cualquier persona que esté en contacto con ellos entren potencialmente en el país”, remarcó Andrew Giuliani, el jefe del Grupo de Trabajo de la Casa Blanca para este torneo y admitió que había “información despectiva” sobre el juez.

En el sitio web de la lista de sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos, muestra un nombre similar al de Omar Abdulkadir Artan que está vinculado con el grupo militante somalí Al Shabab, sobre el que el gobierno de Donald Trump había impuesto sanciones. Pero del cual, el árbitro desconoció cualquier relación.

La FIFA confirmó que Artan no participará del torneo pero no explicó porque no fue reasignado a partidos en México o Canadá.