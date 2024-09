Otro papelón en San Lorenzo: los socios denunciaron estafas en sus cuentas bancarias

Embed - San Lorenzo de Almagro on Instagram: "COMUNICADO OFICIAL San Lorenzo se encuentra trabajando con las autoridades competentes ante las consultas de socios usuarios del portal MiCasla que han detectado consumos en sus tarjetas de crédito/débito, que no han efectuado, entre los días 29 de agosto de 2024 y 12 de septiembre de 2024. En caso de identificar cualquier tipo de accionar que haya sido el causante de estos inconvenientes, el Club emprenderá de inmediato las acciones judiciales correspondientes. Apenas se tomó conocimiento de esta situación, San Lorenzo derivó el tema a la empresa prestadora del servicio, que ha informado que el servicio se encuentra actualmente operativo y funcionando con total normalidad, y que se han implementado medidas de seguridad adicionales para proteger el sistema y evitar todo tipo de ataques cibernéticos. No obstante, como medida preventiva, les recomendamos a todos aquellos que hayan efectuado pagos online durante el período mencionado que revisen sus resúmenes de tarjeta y, de observar cualquier tipo de gasto sospechoso, lo reporten de inmediato a sus entidades bancarias, efectuando el pertinente desconocimiento del cargo. En caso de necesitar más información y/o asistencia con respecto a este tema, nos encontramos a entera disposición de socios y socias, que pueden comunicarse a través de el correo electrónico [email protected] informando el nombre completo, el número de socio y un Whatsapp de contacto."