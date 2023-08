Pablo Cavallero defendio su gestión en Independiente y acusó a la política de "meter trabas"

A su vez, agregó que el ambiente del club "no te deja respirar" y que lo mejor fue "descomprimir" y "no aferrarse al puesto porque no lleva a nada".

"Hay mucha política queriendo meter trabas en las incorporaciones. Hemos gestionado más de 48 incorporaciones y hemos traído cuatro porque o se filtraban los nombres, o no querían venir o tenían desconfianza", aseguró el ex secretario técnico de Independiente sobre la situación del club en el mercado de pases, en el que solo llegaron cuatro futbolistas.

Y disipó los rumores de una vinculación con el representante Uriel Pérez, quien fue intermediario en algunos de esos arribos: "Antes de este mercado de pases trajimos 12 jugadores y no ha venido ninguno de él. Hay algunos representantes que manejan gran mayoría de los futbolistas".

Ante las dificultades y el mal momento de Independiente, Cavallero se excusó alegando que la crisis de la institución era muy profunda cuando se asumió y había muy poco tiempo para trabajar: "Cuando llegamos al club estaba destrozado en todas las áreas. No se recompone en cuatro o cinco meses. A veces los resultados ayudan a que se pueda trabajar más. Creo que los directivos han hecho un esfuerzo impresionante".

"Independiente tiene un clima difícil cuando no se gana. Cuando venís de esto seguido a veces es descomprimir un poco y no aferrarse a un puesto por un tema de egos que no lleva a nada", agregó.

Cavallero le deseó suerte a quien sea el nuevo DT del "Rojo" al señalar: "El próximo entrenador tiene que ser práctico, tener experiencia, tener un roce y llegada a los futbolistas. Se va a encontrar con gente que está a disposición, acá se sale estando unido", expresó Cavallero.

Sobre una posible llegada de Tevez indicó: "Tiene la experiencia de jugador y la experiencia de Rosario Central. Lo tendrán que analizar los dirigentes y ver el proyecto".

Cavallero opinó sobre el pase caído de Cristian Tarragona: "A Tarragona lo llevé a Vélez. Quería venir, el club se puso de acuerdo con la gente de Gimnasia por la cláusula y se llegó a un acuerdo por un contrato de dos años. Nos cambió muchas condiciones sobre el final, cosa que no estoy de acuerdo porque cuando uno da la palabra no hace falta firmar", relató el ex Vélez sobre el fallido arribo del delantero.

"Le pasamos un borrador y empezó a pedir cosas que no habíamos pactado. Sobre la hora nos dice que él no salía de La Plata hacia Buenos Aires si no era con membrete del club. Lo hablamos con los abogados, le mandamos todo membretado, pero al final nos dimos cuenta que él quería mejorar el contrato de la oferta que tenía de Gimnasia para certificar", concluyó.