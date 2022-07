La insólita declaración de Pablo Pérez tras perder el clásico rosarino

Después de la caída por 1 a 0 en el Gigante de Arroyito, Pérez expresó: "Si ganábamos me iba a retirar, ahora que perdí voy a seguir". Y añadió: "Ahora me voy a seguir entrenando, me voy a seguir preparando. Me sentí bien físicamente. Yo pensé que iba a llegar con lo justo y la verdad que me sentí muy bien".