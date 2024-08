Paige Spiranac regresa al golf competitivo tras ocho años: "Estoy un poco nerviosa"

La popular deportista admitió no estar completamente segura de su rendimiento en la competencia. Un informe reveló que su contenido de golf en YouTube fue visto más de 4.3 mil millones de veces.

Paige Spiranac , la famosa golfista e influencer que cuenta con más de 4 millones de seguidores en Instagram, está lista para regresar a un torneo de golf tras una pausa de ocho años. Su retorno se dará en el marco de The Creator Classic , un evento respaldado por el PGA Tour , que se celebrará a partir del próximo miércoles en el renombrado East Lake Golf Club en Atlanta, Georgia (Estados Unidos).

La golfista no oculta su emoción por participar en The Creator Classic, una parte del Tour Championship. Dicho torneo reúne a los creadores de contenido de golf más destacados del mundo, brindándoles la oportunidad de competir en un escenario de alto nivel. “Es la semana del Creator Classic y, aunque estoy un poco nerviosa por volver a la competencia tras tantos años, no puedo esperar para disfrutar de esta gran oportunidad”, expresó Spiranac en sus redes sociales.