Panini presentó el álbum del Mundial 2026, el más grande de la historia

La edición incluirá 112 páginas, un récord de 980 figuritas y sobres de 7 estampas, en el marco del torneo ampliado a 48 selecciones.

Panini América presentó en Estados Unidos la portada especial del álbum del Mundial 2026, una edición histórica impulsada por la ampliación del torneo a 48 selecciones. La colección contará con 112 páginas y un récord de 980 figuritas, mientras que cada sobre incluirá 7 estampas, lo que la convierte en la mayor edición mundialista jamás impresa por la compañía.

La portada difundida en la presentación está dedicada a Canadá y Estados Unidos, incorpora el emblema oficial del torneo y el trofeo de la Copa del Mundo, mientras que México tendrá una edición exclusiva que será revelada próximamente. La expansión del álbum acompaña el nuevo formato del certamen, que se disputará en 16 ciudades anfitrionas distribuidas entre los tres países.

El lanzamiento tuvo lugar en la región de Nueva York/Nueva Jersey, una de las sedes del Mundial y escenario elegido para la final. Allí, Panini anticipó su estrategia de productos para el ciclo, que incluirá colaboraciones, ediciones especiales y una preventa limitada en Amazon para medir la demanda de los coleccionistas.

El álbum del Mundial de la FIFA será el más grande de la historia “El álbum de cromos de Panini, como la Copa Mundial de la FIFA, es una de las tradiciones más célebres y arraigadas de la cultura mundial del fútbol. Lleva muchísimo tiempo uniendo a generaciones de aficionados… y para nosotros es un orgullo continuar esta colaboración en la Copa Mundial de la FIFA 2026”, expresó Romy Gai, director de la División Comercial de la FIFA.

Y añadió: “La FIFA y Panini se complacen en ofrecer de nuevo un producto que une a coleccionistas, familias y aficionados de todas las edades. Este álbum… representa un símbolo de la alegría, la pasión y la expectación que caracterizan a la Copa Mundial".

messi-ganar-mundial-argentina-foto Por su parte, Mark Warsop, director general de Panini América, destacó: “Estamos orgullosos de presentar esta histórica portada de Canadá y Estados Unidos… que ha cautivado a generaciones enteras de todo el mundo". Y agregó que esta portada es apenas el inicio de un proyecto más amplio que incluirá cromos y cartas intercambiables, con la expectativa de captar el interés de aficionados y coleccionistas. Con récord de figuritas, preventa anticipada y múltiples portadas, el nuevo álbum ya se proyecta como uno de los lanzamientos más esperados rumbo al Mundial 2026.