Sorteo Mundial 2026: historia secreta, mitos, leyendas y polémicas del evento

A horas del sorteo del Mundial 2026, vuelven a escena historias, sospechas y episodios que marcaron para siempre las ceremonias más esperadas del fútbol.

El inminente sorteo del Mundial 2026 , que se realizará este viernes en Washington DC, eleva la tensión entre las 48 selecciones participantes , que aguardan saber a qué rivales enfrentarán. El evento, que tendrá sedes en Estados Unidos, México y Canadá, vuelve a poner sobre la mesa viejas sospechas, mitos y curiosidades que rodean a esta ceremonia clave del fútbol.

Mientras el fútbol mundial espera por un nuevo sorteo, vale repasar cuáles fueron los momentos que más alimentaron la imaginación popular.

El primer episodio llamativo se remonta al Mundial de 1930 , en Uruguay . Allí, el sorteo recién se realizó pocos días antes del arranque , ya que las delegaciones extranjeras llegaron sobre la hora al Río de la Plata y debieron esperar para conocer a sus rivales. Los 13 participantes quedaron repartidos en tres grupos de tres y uno de cuatro , en un fútbol aún amateur y sin planificación moderna.

El sorteo del Mundial Brasil 1950 , con dirigentes de FIFA y periodistas, se realizó en una mesa y un bolillero en el centro. Tras el sorteo, se decidió que la India no participaría ya que sus futbolistas no podrían jugar descalzos y Francia se bajó porque tenía que viajar 3500km.

Décadas después, otro hecho quedó grabado en la memoria colectiva: en el Mundial de 1966 , el presidente de la FIFA, Stanley Rous , celebró abiertamente cuando Inglaterra quedó emparejada con México, Francia y Uruguay . Su alegría continuó hasta el final: los ingleses terminaron levantando la Copa.

El rol de Grondona y las batallas por los cabezas de serie

Con el paso del tiempo, la estructura de los sorteos se profesionalizó. Allí apareció Julio Humberto Grondona como figura clave. Preocupado por lo que había ocurrido en 1978, intervino para modificar el sistema y permitir que los cabezas de serie fueran definidos por coeficientes deportivos y no solo por política interna. Recién en 1994 pudo implementar ese criterio junto a Joao Havelange.

Grondona también impulsó el cambio en las Eliminatorias sudamericanas: el formato todos contra todos favoreció a los equipos más fuertes y consolidó el esquema que permanece hasta hoy. “La única vez por la que Julio alzó la voz fue cuando intentó sugerir al árbitro para la final, pero no le hicieron caso y el resultado quedó a la vista de todos”, recordó Ernesto Cherquis Bialo al analizar su influencia histórica.

Julio Grondona. Julio Grondona.

Polémicas modernas: bolillas ocultas, gestos y especulaciones

El sorteo del Mundial 2014, en Brasil, quedó marcado por un detalle que provocó una ola de sospechas: las cámaras evitaron mostrar la apertura de las bolillas, ocultas bajo el escritorio del presentador. Las redes estallaron con teorías sobre supuestas maniobras, aunque nunca se comprobó nada.

Tampoco se probó el mito de las “bolillas frías y calientes”, las supuestas marcaciones con lápiz o incluso lunares imperceptibles para orientar ciertos emparejamientos. “Dudo mucho que exfutbolistas de notable trayectoria como Cafú, Zinedine Zidane o Fabio Cannavaro se prestaran a ese juego”, sostuvo Cherquis Bialo.

También quedó grabado el gesto de Juan Carlos Crespi en ese sorteo, cuando hizo la “V” de la victoria mirando a Grondona tras conocer que Argentina enfrentaría a Bosnia y Herzegovina, Irán y Nigeria. Otra especulación que jamás fue comprobada.

polémico gesto de Crespi Tyc Sports

El caos de España 1982 y el recuerdo imborrable

Uno de los momentos más desastrosos ocurrió en el sorteo de España 1982: primer sorteo de un Mundial con 24 equipos, donde los organizadores decidieron recurrir a la tecnología estilo lotería. Pero las bolillas se abrían dentro de la esfera que las contenía soltando la risa de los niños encargados de sacarlas. Ese episodio marcó un antes y un después en los protocolos.

sorteo mundial82 En España 1982, el caos organizativo dejó uno de los sorteos más polémicos de la historia.

Este 5 de diciembre, las miradas volverán a posarse sobre los bolilleros. Volverán las conjeturas, resurgirán viejas teorías y nacerán nuevas. Pero también renacerá la sensación más universal del fútbol: el comienzo del sueño de levantar la Copa del Mundo que la Argentina, con Lionel Messi a la cabeza, defenderá en 2026.