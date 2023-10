¿Partido despedida en Barcelona? La promesa que le hicieron a Messi en Miami

"Me comprometí con Messi a hacer todo lo posible para darle la oportunidad de despedirse de sus hinchas en Barcelona. El Inter Miami irá al Camp Nou o jugaremos algún tipo de partido" , manifestó Mas en declaraciones a la prensa.

Y añadió: "La salida de Messi del Barcelona no fue de su agrado, no pudo despedirse de su club, que lo recibió cuando era niño. Las circunstancias no eran las que Lionel quería".