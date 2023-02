Dybala dejó una incógnita sobre su futuro: "No sé qué pasara"

Sobre Mourinho y sus deseos, expresó: "Me gustaría que me entrenara él porque es uno de los mejores. Me gustaría ganar con él, pero quiero ganar con la Roma. Sé que es más difícil triunfar en la Europa League, pero el año que viene me gustaría estar en la Champions".

En cuanto a su actualidad y sus objetivos personales, indicó: "Ganar el Mundial es una de las mejores cosas, es lo mejor para un futbolista, pero son competiciones diferentes -en relación a la Europa League-, que no he ganado y me gustaría ganar. Para ello daré lo mejor de mí para hacerlo. Sabemos que hay equipos que son más fuertes que nosotros, también por lo que representan en el fútbol, pero nunca se sabe lo que puede pasar. Los sorteos pueden ayudarte".

"Ganar un trofeo internacional debe ser muy bonito. Nunca he triunfado a nivel de clubes, lo echo de menos, pero ganar ayuda a ganar. He ganado muchos trofeos en mi carrera, pero espero poder tener también un trofeo a nivel europeo porque tiene un sabor diferente", cerró Dybala.