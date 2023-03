Pedro Monzón ya puso su condición para seguir en Independiente

El hoy entrenador interino de Independiente en la victoria por 3-0 sobre Ciudad Bolívar, en La Plata, por Copa Argentina, Pedro Monzón, anticipó que aceptaría seguir dirigiendo a la primera división si se lo ofrecen, "pero no quisiera que después, por uno o dos resultados malos me saquen y no pueda volver a las divisiones inferiores" .

"Estoy a disposición del club, pero en primera los técnicos sabemos que cuando la pelota no entra estás afuera, y yo quiero seguir trabajando en Independiente. No me gustaría que después no pueda volver a las inferiores o la reserva y quedarme sin laburo", contó en una improvisada conferencia de prensa tras el triunfo sobre el equipo del Federal A que lo ubicó al "rojo" en 16avos. de final.