Más de 160 detenidos en Francia por los disturbios tras la derrota ante España en el Mundial 2026 + Agregar ámbito en









Según informaron las autoridades francesas, la mayoría de los desmanes tuvieron lugar en París. Además, hubo enfrentamientos con la policía.

Más de 160 detenidos en Francia por disturbios. RTVE

Al menos 160 personas fueron detenidas en Francia luego de los disturbios registrados tras la derrota de la selección nacional frente a España en las semifinales del Mundial 2026, de acuerdo con el balance difundido por las autoridades francesas y replicado por medios locales.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La mayor cantidad de arrestos ocurrió en la región de París, donde la Policía detuvo a 141 personas. En Lyon, en tanto, se contabilizaron alrededor de 20 detenidos durante los incidentes posteriores al encuentro.

Enfrentamientos con la policía tras el partido Una vez finalizado el duelo, grupos de simpatizantes salieron a las calles y protagonizaron enfrentamientos con las fuerzas de seguridad.

Hubo enfrentamientos entre los simpatizantes y la policía francesa. Archivo Según el reporte oficial, algunos manifestantes lanzaron fuegos artificiales, proyectiles y distintos objetos contra los efectivos policiales desplegados para controlar la situación.

Pese a la magnitud de los disturbios, las autoridades indicaron que no se registraron heridos de gravedad durante los incidentes.

París, el principal foco de los incidentes De acuerdo con un corresponsal de C5N, este tipo de episodios suele repetirse en Francia, independientemente de si la selección nacional gana o pierde sus partidos. La ciudad de París concentra habitualmente la mayor parte de los desmanes, tanto durante los encuentros del seleccionado francés como en los partidos del PSG. Según explicó el periodista, las tensiones suelen reducirse cuando los encuentros terminan empatados, aunque las celebraciones y las frustraciones deportivas frecuentemente derivan en operativos policiales y detenciones en distintos puntos de la capital francesa.