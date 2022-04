Piqué respondió a las críticas por su negocio con la Supercopa de España: "Estoy orgulloso"

¿Qué dijo el futbolista del Barcelona y esposo de Shakira al respecto?

Piqué dio explicaciones por la comisión que cobró su empresa, Kosmos, por el traslado de la Supercopa de España a Arabia Saudita a cambio de millones de euros.

"No tengo nada que esconder. Todo lo que hemos hecho es legal. Me siento orgulloso", fue la frase de cabecera que lanzó en su canal de Twitch y con los periodistas convocados a través de Zoom.

"Para que todo el mundo lo entienda, se trata de un tema comercial que no tiene nada que ver con lo que pasa en el campo. Yo traje una oportunidad para la Federación Española. Antes de que se cambiara el formato, la Federación cobraba 120.000 euros. Ahora son 40 millones. ¿Acaso imagináis que los árbitros me pitarían por eso a favor? En estos tres años todo el mundo puede ver si ha habido alguna afectación y si han ayudado al Barça o a mí en particular", se defendió el futbolista.

"Insisto, es todo legal. Lo único ilegal es coger unos audios privados de una persona, filtrarlos a la prensa por un interés y, en vez de investigar eso, hablamos de la comisión", criticó Piqué.

El jugador del Barcelona, muy enfadado, negó cualquier tipo de conflicto de intereses pese a ser un futbolista profesional que disputa una competición en la que ha intervenido comercialmente.

"Esto es negocio para todos. A la gente le interesa. ¡Es negocio para todos! ¿En qué mundo estamos? Ya sé que hay mucha gente que piensa mal. Estamos en un país habituado a eso. No entiendo el revuelo", sentenció el marido de Shakira.

Por último, cerró el tema con una frase polémica: "Podría estar toda la vida tirado en un sofá sin hacer nada. No me interesa ganar dinero con Kosmos".