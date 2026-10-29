Confirmaron la muerte de Agustín Randazzo, el argentino desaparecido tras el choque de trenes en España + Agregar ámbito en









El hombre, de 51 años, vivía en España desde 2002 y viajaba habitualmente de Madrid a Sevilla por motivos laborales. El diseñador Roberto Piazza, amigo suyo, dio la noticia.

Confirmaron la muerte de Agustín Randazzo, el argentino desaparecido tras el choque de trenes en España.

Encontraron el cuerpo de Agustín Randazzo, el argentino de 51 años que permanecía desaparecido tras el choque de dos trenes de alta velocidad en España. La noticia fue confirmada este jueves por el diseñador Roberto Piazza, amigo del hombre, quien había participado de la búsqueda.

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“Nos acaban de confirmar que finalmente encontraron el cuerpo de Agustín. Chau, loco, hermosos recuerdos de muchas cenas juntos en Madrid. Chau, Agustín querido, descansá en paz”, escribió Piazza en una publicación en Instagram junto a su pareja, en la que despidieron al argentino.

Randazzo vivía en España desde 2002 y realizaba habitualmente el trayecto entre Madrid y Sevilla por motivos laborales. Al momento del accidente, viajaba en el coche ocho de un tren de alta velocidad que colisionó contra otra formación de la empresa Iryo.

El hombre de 51 años vivía en España desde 2002 y viajaba habitualmente de Madrid a Sevilla por motivos laborales. El diseñador Roberto Piazza, amigo suyo, dio la noticia. La familia había perdido contacto con él inmediatamente después del choque. Su hermano viajó a Madrid para presentar una denuncia ante la Policía y aportó muestras de ADN para colaborar con la identificación de las víctimas. Luego se trasladó a Toledo para recorrer los hospitales a los que habían sido derivados los sobrevivientes.

“Me enteré por el hermano de que él había tomado ese tren. Desde entonces no sabemos nada de él”, había contado su primo, Rafael García Junicol, durante la búsqueda. La pareja de Randazzo, Sergi Horan, también había difundido un pedido de ayuda en redes sociales. Allí explicó que llevaba varias horas sin poder comunicarse con él y precisó que viajaba de Madrid a Sevilla en el vagón número ocho del tren accidentado.

Quién era Agustín Randazzo, el argentino fallecido en el accidente de trenes Randazzo residía en España desde hacía más de dos décadas y mantenía una rutina de viajes entre Madrid y Sevilla por trabajo. Su desaparición había generado preocupación entre sus familiares, amigos y su pareja, que pedían información sobre su paradero desde el accidente. Con la confirmación de su muerte, Randazzo se convirtió en el segundo argentino fallecido en la tragedia ferroviaria. Antes había sido identificada Ana Martina Conte Grand, una podóloga sanjuanina de 32 años que vivía en Andalucía y viajaba en el coche siete junto a su hermano Zacarías, quien sobrevivió al choque. En paralelo, las autoridades españolas informaron que la cifra de víctimas fatales ascendió a 74 muertos, según un informe preliminar de la Autoridad Administrativa Independiente para la Investigación Técnica de Accidentes e Incidentes Ferroviarios, Marítimos y de Aviación Civil (AITAT). El organismo aclaró que el número era provisional y que todavía debía confirmarse la situación de un elevado número de heridos. Las tareas de rescate y los peritajes continuaban para determinar las circunstancias del choque.

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