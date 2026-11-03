Murió Jesús de Miguel, el futbolista del Tenerife que sufrió un choque durante un partido ante Andorra

El delantero de 30 años falleció este martes como consecuencia del impacto que sufrió en el encuentro disputado el lunes. Había sido internado de urgencia tras sufrir una parada cardiorrespiratoria.

Jesus de Miguel falleció a sus 30 años luego de un fuerte impacto durante el encuentro contra Andorra FC.

El CD Tenerife confirmó este martes por la mañana la muerte de Jesús de Miguel, el futbolista de 30 años que había sufrido un fuerte choque durante el partido del lunes frente al Andorra. El delantero había sido trasladado de urgencia al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, en Santa Cruz de Tenerife, después de que el golpe le provocara una parada cardiorrespiratoria.

Durante la madrugada, el club había informado que el jugador había sufrido un empeoramiento de su estado neurológico. Horas después, comunicó su fallecimiento como consecuencia de las lesiones sufridas durante el encuentro.

“Rotos ‌de dolor, con un nudo en la garganta y sin poder creer que esto sea verdad, desde el CD Tenerife comunicamos el trágico fallecimiento (...) de Jesús de Miguel Alameda” , informó el club a través de un comunicado en X. “No hay palabras de consuelo; no hay absolutamente nada que mitigue ‌este sentimiento repleto de tristeza”, sentenciaron.

Tras el impacto, De Miguel fue asistido por los servicios médicos del estadio y trasladado de urgencia al hospital. El delantero había recuperado el pulso la tarde anterior gracias a las maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) que los equipos sanitarios realizaron dentro de la ambulancia.

Rotos de dolor, con un nudo en la garganta y sin poder creer que esto sea verdad, desde el CD Tenerife comunicamos el trágico fallecimiento, este martes, día 3 de noviembre de 2026, a las 8:00 horas, de Jesús de Miguel Alameda. No hay palabras de consuelo; no hay absolutamente… pic.twitter.com/IbS1dTYP1b

En su primer comunicado, el Tenerife había informado que "De Miguel respira por sí mismo, aunque permanece inconsciente". Sin embargo, apenas dos horas después, el club comunicó su fallecimiento.

El FC Andorra también expresó sus condolencias a través de sus canales oficiales: "Con el corazón roto y devastados, queremos mandar nuestro más sincero pésame a la familia de Jesús de Miguel, a todos sus compañeros, amigos y al CD Tenerife".

A raíz de lo ocurrido, la Federación Española anunció la suspensión de los partidos de la Copa del Rey y de la Copa de la Reina previstos para este martes: Anaitasuna-Alavés y CD Pamplona-Eibar.

La jugada que provocó su traslado al hospital

El trágico episodio tuvo lugar en un partido entre CD Tenerife y Andorra FC, que tuvo lugar el pasado lunes. En el minuto 108, De Miguel fue a disputar una pelota aérea en la mitad de la cancha y el arquero del Andorra, Jesús Owono, salió a intervenir. Ambos futbolistas chocaron y el delantero quedó inconsciente sobre el césped.

Los futbolistas de ambos equipos pidieron de inmediato la asistencia médica. Los profesionales atendieron a De Miguel en el campo y luego lo trasladaron en una ambulancia medicalizada, donde lograron estabilizarlo. Mientras era retirado, los hinchas presentes en la tribuna le manifestaron su apoyo.

El árbitro del encuentro, Pérez Hernández, expulsó a Owono y comunicó a los capitanes y cuerpos técnicos la suspensión del partido. En su informe, justificó la tarjeta roja por "impactar bruscamente con su pierna en alto sobre un adversario con uso de fuerza excesiva cuando el balón estaba en disputa".

Según informó el medio local AS, el Comité de Disciplina aplicaría el artículo 102 del Código Disciplinario, que establece que "producirse de manera violenta con un/a adversario/a, con ocasión del juego, originando consecuencias dañosas o lesivas que sean consideradas como graves, por su propia naturaleza o por la inactividad que pudieran determinar, y siempre que no constituya falta de mayor entidad, se sancionará con suspensión de cuatro a doce partidos".

Por su parte, el diario español Sport informó que Owono, de 25 años, "se encuentra profundamente afectado" por la acción que derivó en la muerte del delantero. Según ese medio, el arquero tenía la intención de "contactar personalmente con la familia o con alguna persona cercana a Jesús de Miguel cuando considerasen que fuese el momento adecuado".