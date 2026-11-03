Quién era Jesús de Miguel, el futbolista del Tenerife que murió tras un choque con el arquero Jesús Owono durante un partido

El delantero madrileño tenía 30 años y había llegado al club en julio de 2025. Se había destacado en el ascenso del equipo a la Segunda División española y había marcado 11 goles en su primera temporada.

Jesús de Miguel Alameda , futbolista del CD Tenerife, murió este martes a los 30 años, luego de permanecer varias horas internado por las graves lesiones que sufrió durante el partido del lunes ante el FC Andorra. El delantero protagonizó un violento choque con el arquero rival, Jesús Owono , en una jugada cerca del centro del campo que le provocó una parada cardiorrespiratoria.

El fallecimiento fue confirmado por el club a primera hora de la mañana, a través de un comunicado publicado en sus redes sociales. De Miguel había sido trasladado de urgencia al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, donde permaneció internado tras el accidente.

"Rotos de dolor, con un nudo en la garganta y sin poder creer que esto sea verdad, desde el CD Tenerife comunicamos el trágico fallecimiento (...) de Jesús de Miguel Alameda ", informó la institución. "No hay palabras de consuelo; no hay absolutamente nada que mitigue este sentimiento repleto de tristeza", agregó.

Nacido en Madrid, De Miguel se formó en las categorías inferiores de Lugo Fuenlabrada y CD Leganés, donde también integró el equipo filial. Luego pasó por distintos clubes de la región, entre ellos Internacional de Madrid y CF Fuenlabrada.

Rotos de dolor, con un nudo en la garganta y sin poder creer que esto sea verdad, desde el CD Tenerife comunicamos el trágico fallecimiento, este martes, día 3 de noviembre de 2026, a las 8:00 horas, de Jesús de Miguel Alameda. No hay palabras de consuelo; no hay absolutamente… pic.twitter.com/IbS1dTYP1b

Uno de sus primeros logros llegó en la temporada 2017/18, cuando consiguió el ascenso a Segunda B con Internacional de Madrid, precisamente en el estadio Heliodoro Rodríguez López, donde años después jugaría como local con Tenerife.

También tuvo un paso por Navalcarnero, con el que marcó 11 goles y consiguió un nuevo ascenso. Entre 2021 y 2023 formó parte de Unionistas de Salamanca, antes de incorporarse al CD Castellón a comienzos de 2023.

En ese equipo alcanzó su mejor registro goleador hasta entonces: anotó 16 tantos y se convirtió en el máximo artillero de su grupo en Primera Federación. Su rendimiento fue clave para conseguir el ascenso directo a Segunda División, además de permitirle debutar en el fútbol profesional a los 27 años. También recibió el premio al mejor jugador del torneo.

En julio de 2025, el Tenerife concretó su incorporación por tres temporadas, con un vínculo previsto hasta 2028. El club recordó entonces una antigua publicación en X en la que De Miguel, cuando tenía 16 años, expresaba su deseo de viajar a la isla.

Su primera temporada con el equipo blanquiazul fue destacada: convirtió 11 goles y tuvo un papel importante en el ascenso del Tenerife al fútbol profesional. Según recordó el diario español Marca, además, tuvo un estreno histórico al marcar seis goles en sus primeros cinco partidos oficiales, una marca que lo convirtió en el debutante más goleador en los 103 años de historia de la institución.

Conocido futbolísticamente como "Demi", el delantero se definía como "un delantero trabajador, de equipo". Estaba casado con María y era padre de una niña llamada Carla, de alrededor de un año.

La trágica jugada

El accidente ocurrió durante el tiempo de descuento del partido entre Tenerife y Andorra, disputado el lunes. En el minuto 108, De Miguel fue a disputar una pelota aérea y Owono salió a intervenir. Ambos chocaron y el delantero quedó inconsciente sobre el césped.

Los jugadores de ambos equipos reclamaron de inmediato la asistencia médica. Los profesionales atendieron al futbolista en el campo y luego lo trasladaron en una ambulancia medicalizada, donde lograron estabilizarlo. Durante el traslado, los hinchas presentes en la tribuna le manifestaron su apoyo.

El árbitro del encuentro, Pérez Hernández, expulsó al arquero del Andorra y comunicó a los capitanes y cuerpos técnicos la suspensión del partido. En su informe, justificó la tarjeta roja por "impactar bruscamente con su pierna en alto sobre un adversario con uso de fuerza excesiva cuando el balón estaba en disputa".