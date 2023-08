Portanova, DT de la Selección femenina: "Tenemos que hacer un partido perfecto ante Suecia"

El DT explicó que de Suecia , número 3 del ranking FIFA y que viene de golear 5-0 a Italia , "no nos sorprende nada. Desde que supimos que nos enfrentábamos con tal potencia venimos preparándonos para afrontar este partido de la mejor manera. Obviamente, son jugadoras altas y no solamente eso, sino que es el equipo que mejor maneja la pelota parada sin lugar a dudas" .

"No debemos perder nuestro juego. Tenemos que intentar jugar a lo que vinimos. Queremos competir de la mejor manera más allá de las dificultades", sostuvo.

A pesar de que en los papeles Suecia es el gran favorito, el técnico de Argentina no piensa en el después. "No terminó el Mundial, queremos ganar el partido que viene. No estamos sin victoria todavía, falta un partido. Tengo fe. Si no tuviera fe, no tenemos que entrar a la cancha. Después evaluaremos todo, pero falta un duelo y lo queremos ganar".

Además, Portanova se refirió a Vanina Correa, Estefanía Banini y Florencia Bonsegundo, las más experimentadas. La arquera Correa y Banini están jugando su último Mundial con la camiseta de la Selección. "Correa, Banini y Bonsegundo son tres referentes. Desde mi lugar es muy emocionante verlas jugar. Nos dieron un montón desde lo futbolístico y desde su forma de pensar", afirmó el entrenador.

Por su parte, Ippolito, de 21 años y quien está jugando su segundo Mundial (en Francia 2019 era la más joven del plantel con 17), consideró que "esta Selección tiene amor y pasión por la camiseta y por su gente. Es impactante que la gente venga a alentarnos como lo está haciendo. Las ganas de ir a buscar cada partido no van a faltar nunca".

La futbolista de Lugano, que jugó la última temporada en Parma, recordó que en el Mundial pasado "era muy joven y no tenía tanta noción de lo que me rodeaba, de dónde estaba jugando. De lo que era un Mundial de fútbol femenino. Era todo shockeante. Este lo estoy disfrutando mucho más, siendo consciente de todo lo que me rodea, representar a mí país es único. Es una felicidad muy grande poder estar acá con lo difícil que es llegar".

Ippolito opinó que "el fútbol se fue haciendo muy físico y la gambeta se hace cada vez más difícil. Pero la gambeta es lo que me trajo hasta acá y no la voy a perder nunca. Quizás no salen todas las cosas que uno trabaja durante los 90 minutos, pero se intenta. Venimos trabajando con una intensidad muy alta y exigiéndonos al máximo".

Por último, Dalila afirmó que "este equipo cree en grande. Nos lo merecemos por todo el sacrificio, por la evolución. Dimos mucho y llevamos mucho mejor que en otros momento a esta competencia. Vamos a ir por todo y dar lo mejor de cada una".