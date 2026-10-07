Cristiano Ronaldo rompió el silencio tras abandonar la selección de Portugal y apuntó contra Jorge Jesus: "Rompió su palabra"

El histórico jugador explicó por qué abandonó la concentración de la selección portuguesa en plena UEFA Nations League y responsabilizó al entrenador por incumplir acuerdos que, según aseguró, habían establecido previamente. El capitán también pidió disculpas a los hinchas y a sus compañeros.

Casi una semana después de abandonar la concentración de Portugal, Cristiano Ronaldo publicó una extensa carta para explicar los motivos que desencadenaron su salida antes del tercero de los cuatro encuentros programados para la selección en la UEFA Nations League 2026/2027 .

El delantero apuntó principalmente contra el entrenador Jorge Jesus , a quien acusó de incumplir en dos oportunidades compromisos asumidos con él. Según explicó, el conflicto comenzó después de que se modificara el plan de participación que ambos habían acordado previamente.

Cristiano confirmó que la planificación original establecía que disputaría únicamente el primer y el cuarto partido de la convocatoria, ambos en Portugal. Incluso Jesus le propuso que no viajara a Noruega y Dinamarca, algo que el capitán rechazó porque consideró que permanecer en el país mientras sus compañeros viajaban al exterior no sería un buen ejemplo. Markdown pegado

El portugués jugó el primer encuentro y fue reemplazado sin inconvenientes . Sin embargo, antes del duelo frente a Noruega, el entrenador lo convocó para preguntarle si estaba en condiciones de disputar 30 minutos.

“Para mi absoluta sorpresa, el entrenador me preguntó si estaba bien para jugar 30 minutos . Estaba completamente concentrado en mi recuperación física, integrado con mis compañeros como siempre y pensando que no jugaría ese día. No había problema”, relató.

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Ronaldo aseguró que aceptó el cambio de planes y que el DT le indicó que debía prepararse porque ingresaría durante media hora. Finalmente, calentó desde el entretiempo, pero nunca entró al campo. “El entrenador había roto su palabra”, sostuvo. Markdown pegado

La reunión que profundizó el conflicto entre Cristiano y Jorge Jesus

Cuarenta y ocho horas más tarde, Cristiano mantuvo una conversación con el entrenador y Simão Coutinho, director deportivo de Al Nassr, quien había participado de las conversaciones anteriores entre ambos.

El delantero calificó aquella reunión como “profunda” y “sin filtros”. Según su relato, acordaron que Jesus aclararía públicamente en conferencia de prensa lo ocurrido en Noruega.

“Comenzaría la rueda de prensa con este tema, intentando zanjar el asunto diciendo la verdad. Diría que yo nunca pedí jugar ningún minuto, que fue el entrenador, y nadie más, quien propuso el plan para esta concentración, y que fue un error hacerme calentar solo para no jugar, y que si volviera a suceder, no lo haría”, explayó.

Ronaldo explicó que incluso se preparó un documento con los puntos que el técnico debía abordar. Entre ellos figuraba que el plan de participación había sido propuesto exclusivamente por el entrenador, que Cristiano nunca cuestionó sus decisiones y que hacerlo entrar en calor para finalmente no utilizarlo había sido un error.

Sin embargo, el delantero sostuvo que el comportamiento del entrenador durante la conferencia fue completamente diferente de lo pactado. Según escribió, percibió “expresiones y agresividad” que consideró inmerecidas y una actitud de “yo quiero, yo puedo y yo mando”.

Cristiano aclaró además que en ningún momento exigió una disculpa pública. “Era la segunda vez que rompía la palabra que me había dado”, aseguró antes de explicar que esa situación terminó de impulsar su decisión de abandonar la concentración.

Cristiano reveló su papel en la llegada del entrenador

En su carta, CR7 también reveló que había pensado dejar definitivamente la selección portuguesa después del Mundial 2026. Incluso contó que preparó una carta de despedida, pero que el presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF) le pidió que reconsiderara la decisión.

En ese contexto, el dirigente le consultó su opinión sobre el actual entrenador, con quien Cristiano había trabajado anteriormente en Al Nassr.

“Le respondí al presidente de la federación que, en mi opinión, sería la elección correcta. Por lo tanto, el día en que se presentó al actual entrenador de la selección nacional, me sentí realmente feliz con la elección. Fue la opción correcta, como lo demuestran los resultados”, agregó.

El delantero remarcó además que durante casi 25 años de carrera nunca intervino en las decisiones técnicas o tácticas de los entrenadores que tuvo en clubes o en la selección.

Las disculpas de Cristiano Ronaldo

El capitán también asumió responsabilidades por su comportamiento. En primer lugar, reconoció como un error haberse retirado sin saludar a los hinchas después del encuentro ante Noruega.

“Un error que es únicamente mi responsabilidad y que no debería haber ocurrido. Pido disculpas al pueblo portugués que nos apoyó intensamente allí, pido disculpas a los aficionados y pido disculpas a quienes, sin ser portugueses, viajaron hasta allí para verme y a quienes pude haber decepcionado”, remarcó.

Cristiano Ronaldo había abandonado la concentración de Portugal. @anpic4k

También se disculpó con sus compañeros por haber dejado la concentración: “También les debo una disculpa a mis compañeros de la selección nacional por abandonar la concentración. A pesar de la absoluta falta de confianza en la palabra del entrenador, como cualquiera que haya presenciado estas conversaciones puede atestiguar, no debí haberlo hecho. La responsabilidad es exclusivamente mía”.

Además, se mostró dispuesto a afrontar las consecuencias disciplinarias de su decisión: “Las consecuencias de mis actos deben ser evaluadas y sancionadas por la Federación Portuguesa de Fútbol. Creo que el castigo no debe atenuarse. No soy un jugador cualquiera; soy el capitán del equipo, y eso es un factor agravante. Ya me he disculpado, pero sé que los actos deben tener consecuencias. Cualquiera en el fútbol, como yo, sabe que, independientemente de la posición individual, las reglas son las mismas para todos”.

Cristiano Ronaldo descartó una despedida inmediata de Portugal

Pese al conflicto, Ronaldo dejó en claro que no considera terminada su etapa con la selección portuguesa. Reconoció que escuchó versiones sobre la organización de partidos de despedida, pero aseguró que todavía piensa en competir.

“He oído mucho sobre partidos de despedida, que necesito una despedida digna, y que la Federación quiere darme esa oportunidad”, señaló. Luego agregó: “Puedo prometer a todos mis seguidores, naturalmente y especialmente a todo el pueblo portugués, que jugaremos uno o más partidos de despedida, habrá tiempo para eso”.

Su intención, según afirmó, es cumplir primero con cualquier sanción que determine la Federación y después volver a estar disponible si mantiene las condiciones deportivas necesarias.

“Por lo tanto, si estoy en buena forma física, jugando para mi club y, con suerte, marcando goles, después de cumplir mi sanción, estaré disponible, como siempre lo he estado, para competir y ganar con nuestra selección nacional”, sentenció.