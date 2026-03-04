Ángel Di María se lesionó y enciende las alarmas en Rosario Central + Seguir en









El campeón del mundo, jugó el clásico con una molestia que ya arrastraba y que, según confesó, de haberse tratado de otro rival no habría jugado para resguardar su integridad física.

Ángel Di María encendió las alarmas en Rosario Central luego del triunfo clásico ante Newell’s. El "Fideo" habría sufrido una distensión en el aductor izquierdo y es duda para los próximos compromisos del Canalla.

Pese a haber sido una de las figuras del 2-0 ante la Lepra, donde convirtió un gol, el esfuerzo le pasó factura y apenas cinco minutos después de marcar salió reemplazado por Jaminton Campaz.

angel di maria central Di Maria fue una de las figuras del 2-0 ante la Lepra, donde convirtió un gol. A falta todavía de una confirmación oficial por parte del club, todo indica que sufrió un microdesgarro en el aductor izquierdo. Si bien no se trata de una lesión muy grave, requiere de al menos unas tres semanas lejos de las canchas para su recuperación plena y no empeorar el cuadro.

La posible baja de Ángel Di María en Rosario Central Tras el encuentro, el propio futbolista explicó la situación física que atravesó durante el partido: “Ayer sentí una molestia en el aductor, el doctor dijo que no estaba roto, pero el dolor estaba y muy fuerte. Por eso decidimos que pateara otro la pelota parada. Estaba convencido que alguna me iba a quedar y gracias a Dios se dio de esa manera. La única manera de patear era de aire para que no me doliera”.

Ahora, a la espera de estudios oficiales y de una confirmación por parte del club, se estima que el rosarino podría quedar al margen del próximo compromiso frente a Tigre por una nueva fecha del Torneo Apertura 2026 Además, podría perderse el encuentro de la Supercopa Internacional, certamen que enfrenta al ganador del Trofeo de Campeones contra el mejor equipo de la Tabla Anual de la LPF, frente a Estudiantes con fecha para el miércoles 18 de marzo en Asunción