¿Primer refuerzo de Boca? Talleres quiere venderle una de sus figuras

En diálogo con 'Boca de Selección', agregó: "La adaptación del precio del mercado internacional al argentino se da única y exclusivamente a través de la posibilidad de jugadores jóvenes que puedan suplir ese dinero que no da explícitamente. Por supuesto que se puede hacer. Talleres es una institución vendedora, es la única forma de crecer".

"Con Boca, en su momento, nos fue muy bien incluyendo a jugadores en la negociación. En esos clubes es difícil que jugadores jóvenes e importantes sean titulares, en Talleres no", manifestó, en relación a Andrés Cubas, Sebastián Palacios y Juan Cruz Komar, quienes fueron parte de la negociación por los pases de Cristian Pavón, 'Bebelo' Reynoso y Lucas Olaza.

En tanto, indicó: "A Talleres no le cuesta venderle jugadores a Boca, se han hecho muchas transacciones exitosas. Siempre ha habido muy buena relación, hemos sido socios para hacer negociaciones".

image.png El abrazo entre Fassi y Riquelme

Sin embargo, después de tanta adulación, el dirigente aclaró que "no hay nada oficial, no he hablado con nadie de Boca por Valoyes". Y le metió urgencia al 'Xeneize': "Hay un equipo de Brasil, de Italia, otro de México, interesados en él. Vamos a venderlo a la mejor posibilidad".

La situación de Valoyes en Talleres

Valoyes obtuvo una mejora en su contrato semanas atrás. El jugador colombiano llegó al club a préstamo en 2018 desde La Equidad y, por sus buenas actuaciones, Talleres compró su pase.

De hecho, el club cordobés le sirvió de vidriera para vestir la camiseta de su selección por primera vez en noviembre de 2021.

El delantero tiene contrato con Talleres hasta diciembre de 2025 y en la entidad de Córdoba ya jugó 129 partidos, marcó 24 goles y dio 17 asistencias.