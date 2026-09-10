Problemas para Gianni Infantino: la Federación Francesa le retiró su apoyo y llamó a una "profunda reforma" + Agregar ámbito en









El mandamás del máximo ente del fútbol mundial sigue perdiendo aliados de cara a las elecciones tras su proyecto fallido de querer privatizar la Copa del Mundo.

Problemas para Infantino: la Federación Francesa le retiró su apoyo y llamó a una "profunda reforma" X

La Federación Francesa de Fútbol le retiró su apoyo al presidente de la FIFA, el suizo Gianni Infantino, y llamó a una "profunda reorganización". De esta manera, el dirigente continúa perdiendo aliados y su continuidad en el cargo está en jaque.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

“Con mis colegas del comité ejecutivo, consideramos que, de alguna manera, se ha roto la confianza depositada en el presidente de la FIFA, que la forma en que concebimos la gestión del fútbol mundial ya no nos corresponde”, anunció el presidente de la FFF, Philippe Diallo.

La FFF se suma así a la postura de otras federaciones europeas, como Italia, Bélgica, Suecia o Escocia, que también han decidido no apoyar al presidente del fútbol mundial.

Infantino sufre una grave crisis de credibilidad desde hace semanas tras su proyecto de privatizar los derechos de la Copa del Mundo, finalmente retirado por presiones externas.