Cristiano Ronaldo va por el récord de River: el negocio saudí que amenaza una marca de 87 años

Al-Nassr igualó los 93 partidos consecutivos marcando goles que River consiguió entre 1936 y 1939 y quedó a cuatro encuentros de quedarse con el récord absoluto. La ofensiva saudí, impulsada por una de las mayores estrellas globales del deporte, vuelve a poner en escena el poder de inversión de la liga de Arabia Saudita.

Cristiano Ronaldo convirtió en el triunfo 2-1 de Al-Nassr sobre Abha y su equipo alcanzó una marca que durante 87 años permaneció en manos de River Plate: 93 partidos consecutivos marcando en torneos de primera división.

Cristiano Ronaldo no solo juega por los goles. También juega por los récords y, detrás de ellos, por el enorme negocio que Arabia Saudita construyó alrededor del fútbol. El portugués convirtió en el triunfo 2-1 de Al-Nassr sobre Abha y su equipo alcanzó una marca que durante 87 años permaneció en manos de River : 93 partidos consecutivos marcando en torneos de primera división.

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La cifra coloca a Al-Nassr frente a una oportunidad histórica. El conjunto de Riad puede convertirse en el nuevo dueño de una de las marcas más singulares del fútbol mundial y, al mismo tiempo, exhibir hasta dónde llegó la transformación de la Saudi Pro League desde la llegada de figuras internacionales como Cristiano Ronaldo.

La racha de Al-Nassr comenzó el 8 de diciembre de 2023 , con el 4-1 sobre Al Riyadh. Desde entonces, el equipo convirtió en todos sus partidos de liga. La última vez que se fue del campo sin marcar fue el 1 de diciembre de ese año, en la derrota 3-0 frente a Al-Hilal. Ahora, después del gol de Ronaldo ante Abha, la cuenta llegó a 93.

La marca original pertenece a River. El club argentino comenzó su seguidilla el 13 de septiembre de 1936 , con un 3-2 ante Ferro, y la extendió hasta el 4 de junio de 1939, cuando goleó 4-1 a Platense.

Fueron 93 partidos consecutivos anotando en el campeonato argentino, con 301 goles y un promedio superior a tres tantos por encuentro.

Si se incorporan tres partidos correspondientes a otras competencias disputados durante aquella etapa —dos encuentros binacionales ante Peñarol y uno de copa nacional frente a Rosario Central—, el registro de River asciende a 96 partidos oficiales consecutivos convirtiendo.

Ese es el número que persigue ahora el club saudita y la diferencia es mínima: Al-Nassr necesita marcar en sus próximos cuatro compromisos para llegar a 97 y convertirse en el nuevo propietario absoluto dde la marca.

El próximo partido puede cambiar la historia

El primer paso será este sábado, cuando Al-Nassr visite a Al-Khaleej por la séptima fecha de la liga saudí. Un gol permitirá que el equipo de Ronaldo llegue a 94 encuentros consecutivos marcando en el campeonato y supere definitivamente a River en el registro exclusivamente de liga.

Después llegarán otros desafíos, entre ellos el duelo ante Al-Ain por la Champions de Asia, además de los compromisos frente a Al-Diriyah y FK Neftchi Fergana.

El portugués Cristiano Ronaldo es la principal carta de Al-Nassar para superar un récord histórico que está en poder de River. X

Si Al-Nassr convierte en cada uno de esos cuatro partidos, alcanzará los 97 encuentros consecutivos con goles y desplazará a River del primer lugar del ranking histórico.

Lo que comenzó como una racha deportiva terminó convirtiéndose también en una demostración del nuevo peso que adquirió el fútbol saudí en el mapa internacional.

Ronaldo, el activo global detrás de la transformación

En ese proceso, Cristiano Ronaldo funciona como mucho más que un delantero. Su llegada a Al-Nassr convirtió al club y a la liga saudí en un producto de alcance global, con una exposición que difícilmente hubiera conseguido sin una figura de semejante dimensión.

El portugués volvió a ser decisivo frente a Abha y llevó su cuenta personal a 979 goles oficiales, quedando a 21 de alcanzar los 1.000. A los 41 años, continúa siendo el principal activo deportivo de un proyecto que combina resultados, audiencia internacional, estrellas globales y ambición económica.

Al-Nassr, además, comenzó la temporada con 15 puntos sobre 18 posibles, mientras Ronaldo suma tres goles en el campeonato.

La paradoja es que el próximo gran hito del portugués puede no ser exclusivamente suyo. Si Al-Nassr mantiene su capacidad goleadora, Ronaldo será una de las caras de una operación simbólica mucho mayor: el fútbol saudí puede quitarle a River un récord que resistió casi nueve décadas.

El fútbol argentino construyó aquella marca en los años 30. Arabia Saudita, con una liga potenciada por capital, estrellas internacionales y una estrategia de expansión global, está a punto de llevársela.

El sábado comienza la cuenta regresiva: Al-Nassr está a cuatro partidos de convertir una vieja marca de River en otro símbolo del nuevo poder económico del fútbol saudí.