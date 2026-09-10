Preocupación en la Fórmula 1 por el nuevo GP de Madrid: ¿es una pista destructora de autos?

El flamante trazado de la capital española, con sus muros cercanos, es una amenaza para los pilotos y se esperan varias interrupciones durante el fin de semana. La particularidad del desarrollo de su pista y sus temidas curvas.

La Fórmula 1 estrenará este fin de semana el Gran Premio de Madrid . El Circuito de Madring es un trazado hecho a nuevo de casi 5,5 kilómetros , en el que se espera una velocidad máxima de 340 km/h y 22 curvas que presentan varias características inéditas.

En un inicio, el proyecto fue de la empresa de Jarno Zaffelli , pero tras algunos inconvenientes, los organizadores decidieron cambiar de timón en la mitad y le pasaron todo a Herman Tilke , a quien además lo ubicaron como promotor de la carrera.

Cabe destacar que el trazado se presenta como peligroso, por la cercanía de los muros y por algunas curvas ciegas, sin vías de escape. Para tomar noción, la Fórmula 3 realizó dos jornadas de ensayos para probar la pista en la última semana de agosto. El resultado: 19 banderas rojas y tres autos que terminaron destruidos, en el cesto de la basura.

Carlos Sainz , el piloto español y embajador del GP, ya advirtió: “Todos esperamos coches de seguridad, banderas rojas y banderas amarillas en la clasificación” , dijo el piloto de Williams.

Sebastián Montoya , expiloto y comentarista en F1 TV, dio su visión del trazado madrileño: “Creo que muchos de los pilotos jóvenes se van a quejar, que es muy peligroso, que no es muy seguro, pero esto es un circuito de hombres. Digamos que ir rápido no es la parte difícil, la parte difícil es ir rápido y no estrellarse” , destacó.

Freddie Slater, líder de F3 e integrante del programa de jóvenes de Audi, giró en agosto y dijo: “Las curvas que hay son muy cerradas y no perdonan errores, y además los muros te atacan a la salida de las curvas. No se alejan de ti como en la mayoría de los circuitos".

La curva "Monumental", un rival inesperado para los neumáticos

Entre todas ellas hay una que concentra especialmente la atención: la “Monumental”. Se trata de una curva de 550 metros, con un importante peralte y una inclinación del 24%, que estará ubicada en el segundo sector del circuito. Su extensión y configuración la convierten en mucho más que un giro convencional.

La “Monumental” tendrá una forma semicircular que recuerda a una plaza de toros y se desarrollará durante medio kilómetro. Su peralte obligará a los monoplazas a soportar una exigencia particular mientras permanecen durante un período prolongado dentro de la curva.

La configuración también tendrá consecuencias sobre los neumáticos. El trazado de Madrid presenta un asfalto muy liso y, por ese motivo, un nivel de adherencia inicialmente relativamente bajo. La superficie fue tratada con chorros de alta presión para eliminar polvo y residuos oleosos propios de los pavimentos recién colocados.

Ese comportamiento puede llevar a los pilotos a adoptar distintas estrategias al atravesar la “Monumental”. La decisión no pasará únicamente por buscar la mayor velocidad posible, sino también por determinar cuánto conviene exigir a los neumáticos y cuánto margen conservar para afrontar la curva siguiente.

El propio Charles Leclerc, piloto de Ferrari, opinó sobre la "Monumental": “Es una curva muy, muy especial. En clasificación tendremos que ser muy valientes porque va a estar al límite. Será una curva realmente genial, puede convertirse en una de las más emblemáticas del año”, opinó.

La Fórmula 1 tendrá entonces una primera referencia real sobre cómo responden los monoplazas a una curva que combina longitud, peralte y carga vertical como pocas en el calendario. Más allá de la novedad que supone correr en Madrid, será allí donde pilotos, neumáticos y puesta a punto tendrán uno de sus mayores desafíos.

El circuito madrileño está considerado entre los cinco más exigentes del Mundial desde el punto de vista energético, con fuerzas laterales comparables a las que se registran en Barcelona y Silverstone. En ese contexto, la “Monumental” aparece como uno de los puntos determinantes de una pista que todavía es una incógnita para todos.

¿Cuánto costó hacer el Circuito de Madring?

Aunque se desconoce el importe total, IFEMA estimó en 47,5 millones de euros las actuaciones previstas en el plan, que incluían la reforma de tres pabellones, un aparcamiento para vehículos pesados y obras de urbanización.

La construcción del circuito fue adjudicada por 83,2 millones de euros. A esta cantidad se suman servicios como la dirección de obra, asistencia técnica y supervisión, elevando el coste estimado total de construcción a unos 150 millones de euros, que se amortizarán durante los diez años de contrato.