Insólito: Marcelo Moretti fue denunciado por atropellar a un hincha de San Lorenzo

Un hincha del "Ciclón" denunció que el presidente de San Lorenzo lo embistió con su camioneta mientras andaba en bicicleta, en las inmediaciones del estadio Nuevo Gasómetro.

Un hincha de San Lorenzo denunció que fue embestido por la camioneta que trasladaba al presidente Marcelo Moretti durante la reunión de Comisión Directiva que se desarrolló este martes en el club.

El joven aseguró que el presidente viajaba como acompañante en el vehículo y que el hecho ocurrió en las inmediaciones del estadio Pedro Bidegain.

Según la denuncia, el episodio se produjo tras el cónclave que pasó a cuarto intermedio al mediodía. La camioneta, conducida por un tercero, se retiraba del Nuevo Gasómetro cuando embistió a un hincha que circulaba en bicicleta. El damnificado, identificado como Lucas, sostuvo que reconoció el vehículo del mandatario y decidió seguirlo.

En diálogo con TyC Sports, el joven relató cómo se originó la situación: “Seguí la camioneta 200 metros aproximadamente y cuando llego me paro en la puerta del acompañante. Él estaba sentado en ese lado y manejaba otra persona. Lo empecé a putear, le golpeé la ventana. Hace marcha atrás para irse porque estaba parado en el semáforo, dobla a la derecha, me lleva puesta la bicicleta, la rueda de adelante, y me pisa el pie izquierdo”, afirmó.

“La policía me tomó los datos, pero con todas las denuncias que tiene yo creo que es lo más leve y si no hicieron nada con todo lo que tienen, menos con esto”, expresó. El hincha también manifestó su enojo por la situación institucional del club: “Más que nada por el club, me chupa un huevo la bicicleta. Es lo material. El tema es esto, que lo vienen haciendo hace tiempo y no les importa nada”, sostuvo. Hasta el momento, desde el club no hubo un comunicado oficial sobre lo ocurrido ni una respuesta pública por parte de Moretti sobre el incidente.