Qué necesitan Los Pumas para ser campeones del Rugby Championship por primera vez

Para que Argentina logre el título, deberá vencer nuevamente a Sudáfrica en el próximo partido, que se disputará el sábado próximo, pero no será suficiente con solo ganar. Los Pumas necesitarán obtener un triunfo con punto bonus (por marcar al menos cuatro tries o ganar por más de siete puntos) y, además, que los "Springboks" no sumen el bonus defensivo (se otorga por perder por siete puntos o menos).