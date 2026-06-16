Quién es Riyad Mahrez, el capitán de Argelia que jugó con el Kun Agüero y Julián Álvarez y enciende las alarmas

El atacante de 35 años llega al Mundial tras conquistar cinco Premier League, una Champions League con el Manchester City y la Copa Africana de Naciones.

Riyad Mahrez confirmó que este será su última participación en una Copa del Mundo.

Hoy Argentina debutará frente a Argelia en el Mundial 2026 por la primera fecha del Grupo J y uno de los nombres que más atención genera en la previa es el de Riyad Mahrez , el capitán de los Zorros del Desierto.

El atacante de 35 años compartió plantel con Sergio "Kun" Agüero y Julián Álvarez durante su etapa en el Manchester City. El jugador acumula títulos en Inglaterra, una Copa Africana de Naciones y más de una década compitiendo al máximo nivel internacional.

La carrera de Riyad Mahrez, con copas bajo el brazo

Riyad Karim Mahrez nació el 21 de febrero de 1991 en Sarcelles, un barrio ubicado al norte de París, en Francia, conocido por tener zonas "peligrosas", relacionadas con el tráfico de drogas y la violencia. Su padre Ahmed Mahrez era argelino, y Halima Mahrez, su mamá, marroquí.

Desde muy joven encontró en el fútbol una vía de escape. Su papá había jugado en equipos amateurs tanto en su país de origen como en Europa y fue quien lo acompañó en sus primeros pasos dentro del deporte.

Sin embargo, la vida de Mahrez cambió para siempre cuando tenía 15 años: Ahmed falleció de un paro cardíaco. "Mi padre me llevaba a todos los partidos, quería que fuera futbolista. De chico me reía mucho, trataba de divertirme, de pasarla bien todo el tiempo. No sé si empecé a ser más serio, pero tras la muerte de mi papá las cosas empezaron a funcionar de otro modo", confesó el capitán.

"Voy a ser profesional por él", les dijo a sus seres queridos tras el fallecimiento, pero la promesa fue más allá: "Representaré a Argelia en honor a él".

"Solía ir de vacaciones todos los años a Argelia. Tengo muchísimos familiares en ese país. Viví en Francia, pero mi corazón es argelino", describió.

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Pero, el camino hacia la élite estuvo lejos de ser sencillo. Zinedine Zidane fue su inspiración y, durante mucho tiempo, escuchó que era demasiado delgado para triunfar de manera profesional. Mientras otros talentos destacaban por su potencia física, el apostó por la técnica, la gambeta y la inteligencia en la cancha.

La primera oportunidad llegó en Quimper, un club de las categorías regionales francesas. Más tarde pasó a Le Havre, donde comenzó a llamar la atención de equipos más importantes, y rechazó ofertas del PSG y Marsella. "Yo quiero jugar, no formar parte de un grupo y ser suplente", le dijo a su hermano Walid.

En enero de 2014 llegó al Leicester City y, solo dos años después, fue la gran figura del equipo que conquistó la Premier League 2015-16 bajo la conducción de Claudio Ranieri.

Su rendimiento lo transformó en una de las estrellas del campeonato inglés y le permitió dar el salto definitivo al Manchester City. En 2018 fue transferido por alrededor de 60 millones de euros, convirtiéndose en la compra más cara de la historia del club en ese momento.

Con la dirección Pep Guardiola vivió la etapa más exitosa de su carrera: compartió plantel con Sergio Agüero, en los últimos momentos del delantero argentino en Inglaterra, y Julián Álvarez.

Solo en su primera temporada con los Citizens ganó 4 títulos: la Premier League, la FA Cup, la Copa de la Liga y la Community Shield. También conquistaron la UEFA Champions League en 2022-23.

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A nivel internacional también dejó una huella imborrable. Debutó con Argelia en 2013 y se convirtió en una pieza fundamental del seleccionado. Participó en el Mundial de Brasil 2014, asumió la capitanía pocos años después y alcanzó la gloria continental al conquistar la Copa Africana de Naciones 2019.

Actualmente juega en Al-Ahli de Arabia Saudita, aunque sigue siendo el líder futbolístico y emocional de la selección argelina. Acumula más de 115 partidos y 38 goles con la camiseta de los Zorros del Desierto.

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Hoy, es compañero de su hijo Luca, que será el arquero titular ante la Albiceleste y viene de ser fundamental en un triunfo histórico como visitante ante Países Bajos.

Además, Mahrez siempre manifestó públicamente su admiración por Lionel Messi. "Cuando mencionan a Messi y mi nombre en la misma frase es algo increíble porque, para mí, él es el mejor de todos. No se puede decir nada de él; él es el jefe", declaró en más de una oportunidad.

De cara a la Copa del Mundo, el propio jugador reconoce que probablemente se trate de su última participación. "¿Volveré a jugar otro Mundial después de 2026? No soy Ronaldo, hermano", afirmó entre risas.

Y concluyó: "2026 será mi último año. Daré todo de mí para representar a Argelia de la mejor manera posible".

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Argentina - Argelia por el Mundial 2026: todo lo que tenés que saber

La Selección Argentina hará su debut en el Mundial 2026 este martes 16 de junio cuando enfrente a Argelia en el estadio de Kansas City, por la primera fecha del Grupo J. El encuentro comenzará a las 22:00.

El conjunto nacional llega con buenas sensaciones luego de la preparación previa, aunque Lionel Scaloni debió resolver algunos inconvenientes físicos en las últimas semanas.

En la última conferencia de prensa confirmó que el Dibu "está disponible para mañana", al igual que Julián Álvarez, que tuvo una molestia en el tobillo pero la recuperación fue exitosa.

Sobre los lesionados, señaló: "Vamos a ver hoy a Nico Tagliafico si hace con el grupo, pero estarían todos. Los lesionados ya no están. El inconveniente que tuve fue dejar afuera a jugadores que son grandes futbolistas".

La semana pasada se anunció la incorporación de Marcos Senesi, defensor en el Tottenham Hotspur, en reemplazo de Leonardo Balerdi, quien sufrió un desgarro en el sóleo de la pierna derecha durante un entrenamiento previo al torneo.

"Tranquilidad. Es un partido de fútbol y ya tenemos la experiencia del último Mundial que no es fundamental el primer partido, más allá de que es importante. Tenemos la tranquilidad de que no se acaba en el primero. Vamos a afrontar a un muy buen equipo con grandes jugadores. Estamos confiados y llegamos en un buen momento", detalló.

scaloni selecciónargentina Lionel Scaloni, técnico de la Selección argentina. @seleccionargentina

Scaloni también elogió al conjunto africano y dejó en claro que Argentina no espera un encuentro sencillo: "Es un rival similar a Marruecos. Juega bastante similar con grandes jugadores y un buen entrenador, que lo conozco. Hace jugar a su equipo muy bien. Brasil-Marruecos puede ser un buen ejemplo, no confiarse. Ya hemos visto con España que no hay rival fácil. A nivel de selecciones, han hecho méritos para estar en un Mundial".

Acerca de las cuestiones técnicas, describió: "Es un gran equipo. Tiene jugadores rápidos adelante. Según como quiera jugar, puede tener buen pie o músculo. Ha jugado de las dos maneras, con línea de tres o de cuatro. Dependerá mañana cómo quieran jugar. Es un buen equipo para tener cuidado y respetar. Nos va a poner las cosas difíciles", detalló.

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El técnico argentino conoce personalmente a Vladimir Petkovic, actual entrenador de Argelia, ya que fue dirigido por él durante su etapa como futbolista en Lazio.

"Lo tuve de técnico en Lazio y es un gran tipo. Sé cómo juega y cuál es su propuesta futbolística. Fue un gran entrenador para mí, me agarró en la etapa final, donde absorbía mucho y hablaba con él del sistema de juego", recordó.

Con humor, agregó: "No me hacía jugar, ahora lo voy a agarrar. No jugaba nunca, de verdad, siempre suplente. Lo que pasa es que me tenía ahí al lado para dar instrucciones. Hablábamos mucho de fútbol".