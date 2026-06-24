Quiénes son los jugadores de la Selección Argentina que deberán cuidarse de una suspensión ante Jordania + Agregar ámbito en









Dos jugadores fueron amonestados frente a Austria y, si reciben otra tarjeta amarilla en el cierre del Grupo J, se perderán los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

Quiénes son los jugadores de la Selección Argentina que deberán cuidarse de una suspensión ante Jordania @afaseleccion

La Selección Argentina llegará al partido ante Jordania con la tranquilidad de tener asegurada la clasificación a los dieciseisavos de final del Mundial 2026 y también el primer puesto del Grupo J, aunque deberá tomar recaudos con dos futbolistas que están al límite por acumulación de tarjetas amarillas.

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Se trata de Leandro Paredes y Facundo Medina, quienes fueron amonestados en la victoria 2 a 0 ante Austria y deberán cuidarse en el cierre de la fase de grupos.

Si cualquiera de los dos reciben una nueva amarilla en el encuentro del próximo sábado 27 de junio, desde las 23, en Dallas, quedará automáticamente suspendido y no podrán disputar el cruce de 16avos de final.

Argentina ya sabe que jugará la primera ronda eliminatoria el viernes 3 de julio, a las 19, en el Hard Rock Stadium de Miami, ante el segundo del Grupo H.

El reglamento indica que las tarjetas amarillas acumuladas se limpian una vez finalizada la fase de grupos, pero si un jugador llega a la tercera fecha con una amonestación y recibe otra en ese partido, debe cumplir la suspensión en la siguiente instancia.

Medina vio la amarilla ante Austria a los 76 minutos, tras un cruce con Konrad Laimer, quien también fue amonestado por el árbitro egipcio Amin Omar. La sanción generó malestar en el banco argentino, ya que el cuerpo técnico consideró innecesaria la acción del defensor, que poco después fue reemplazado por Nicolás Tagliafico. Paredes, por su parte, ingresó en el segundo tiempo por Rodrigo De Paul y fue amonestado pocos minutos después por una infracción en la mitad de la cancha. La situación obliga a Lionel Scaloni a evaluar con precisión si utiliza a ambos futbolistas ante Jordania o si decide preservarlos para evitar riesgos de cara al inicio de la etapa eliminatoria. En el caso de Paredes, la decisión será especialmente importante porque aparece con chances de ser titular en una formación alternativa, dentro del plan de rotación que prepara el entrenador. Medina, en cambio, podría comenzar como suplente, mientras Tagliafico suma posibilidades de tener su primera titularidad en el certamen.