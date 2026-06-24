Suiza ganó y clasificó primera del grupo B, Canadá quedó segunda y Bosnia puso un pie en 16vos tras vencer a Qatar

Los suizos se impusieron 2 a 1 a los canadienses y se quedaron con la punta del grupo. Bosnia ganó ante Qatar, pero deberá esperar para saber si accede a la siguiente fase.

El grupo B del Mundial 2026 abrió este miércoles el tercer y último partido de fase de grupos con dos partidos en simultáneo: Suiza quedó primera tras vencer 2 a 1 a Canadá, que pasó a la siguiente ronda en segundo lugar. Bosnia y Herzegovina venció a Qatar y, pese a terminar tercero, puso un pie en dieciseisavos de final.

Ambos partidos comenzaron a las 16hs. Canadienses y suizos llegaban como líderes con igualdad de puntos tras un triunfo y un empate por lado. Los europeos empataron 1 a 1 con los qataríes en el debut y luego vencieron sin problemas a los bosnios por 4 a 1. Los americanos igualaron con Bosnia en el primer encuentro y golearon 6 a 0 a los asiáticos.

Para quedar en primer lugar, los suizos debían ganar ya que la igualdad le daba la ventaja a los canadienses. Y así lo hicieron. Si bien no lograron imponerse desde un comienzo, terminaron consumando la victoria en un complemento en el que llegaron los tres goles del partido.

Los primeros 45 minutos del partido fueron parejos. Ambas selecciones tuvieron sus momentos. Los de Yakin tomaron la iniciativa e hicieron replegar a los anfitriones. Embolo fue quien tuvo en sus pies las mejores opciones para Suiza, pero el arquero Luc De Fougerolles ganó el duelo.

Los canadienses reaccionaron recién en los últimos diez minutos del partido con Jonathan David siendo la punta de lanza del equipo, quien tuvo la oportunidad de anotar dos veces pero falló ambas por las respuestas de Gregor Kobel.

En el complemento, Suiza solo necesitó de uno minuto para ponerse en ventaja en Voncouver. Manzambi tomó la pelota por derecha, tiró un buen centro para Rubén Vargas y el volante remató para el 1-0.

A los 57 minutos, el combinado europeo tuvo la ampliación del marcador. Embolo recibió en el área y desde atrás llegó Manzambi, que remató cruzado y marcó el 2-0.

El técnico canadiense Jesse Marsch reacionó con un triple cambio. Las modificaciones cambiaron la actitud del equipo y Canadá llegó el descuento. Promise David recibió un muy buen pase de Nathan Saliba para tirarse en la puerta del área chica y empujar la pelota para el 1-2.

Pese a intentarlo hasta el final, el local falló siempre en el último toque. Aunque se fue derrotado, lograron la clasificación a octavos como segundo.

Bosnia ganó, pero deberá esperar

Bosnia y Herzegovina también tenía la oportunidad de terminar en segundo lugar, pero debía ganar el partido ante Qatar y esperar que Canadá perdiera por goleada con los suizos debido a la diferencia de gol favorable a los americanos.

Los europeos ganaron por 3 a 1, pero no les alcanzó para quedar en segundo lugar. Kerim Alajbegovic abrió el marcador con un golazo a los 29 minutos, Mahmoud Abunada convirtió en contra a los 34 y Ermin Mahmic selló el triunfo a los 80. Para Qatar descontó Hassan Al-Haydos a los 42.

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Los bosnios finalizaron el grupo en tercer lugar, con cuatro puntos, y ponen un pie en dieciseisavos ya que se posicionan como los mejores terceros. Aunque deberán esperar a que termine la fecha ya que dependerá de otros resultados para confirmar su clasificación.