Quiénes son los jugadores más jóvenes que disputarán el Mundial 2026

El torneo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá contará con varios futbolistas que afrontarán su primera experiencia mundialista antes de cumplir los 21 años.

El Mundial 2026 reunirá a algunas de las mayores promesas del fútbol internacional en su primera experiencia mundialista.

El Mundial 2026 reunirá a figuras consagradas del fútbol internacional, pero también les abrirá las puertas a varios jugadores que atraviesan los primeros años de sus carreras. Con edades que van desde los 17 hasta los 21 años, distintos seleccionados apostarán por futbolistas que tendrán su estreno en el máximo escenario del deporte.

A continuación, un repaso por los jugadores más jóvenes que dirán presente en el Mundial 2026 y el recorrido que los llevó hasta la máxima cita del fútbol.

El mediocampista ofensivo nació el 14 de octubre de 2008 y llegará al Mundial como el futbolista más joven de toda la competencia. Debutó en la primera división mexicana antes de cumplir 16 años y rápidamente se ganó un lugar en la selección mayor. Además, integró el plantel que conquistó la Copa Oro 2025 y es considerado una de las grandes apuestas del fútbol mexicano para los próximos años.

El extremo español nació el 13 de julio de 2007 y afrontará su primera Copa del Mundo tras haberse consolidado en la élite del fútbol europeo. Debutó con la selección absoluta cuando tenía apenas 16 años y rápidamente se convirtió en una pieza importante tanto para España como para Barcelona. Su capacidad de desequilibrio lo convirtió en uno de los jóvenes más reconocidos del planeta.

Con 17 años, será el futbolista más joven de toda la Copa del Mundo.

lamine yamal Llegará al torneo como una de las principales apuestas de la selección española.

Kendry Páez (Ecuador, 19 años)

Nacido el 4 de mayo de 2007, el ecuatoriano es una de las principales promesas surgidas en Sudamérica durante los últimos años. Su talento llamó la atención desde muy joven y eso le permitió llegar rápidamente a la selección absoluta. Se desempeña como mediocampista ofensivo y se destaca por su visión de juego y creatividad.

kendry paez Es una de las grandes promesas del fútbol ecuatoriano y sudamericano.

Pau Cubarsí (España, 19 años)

El defensor central nació el 22 de enero de 2007 y ya logró consolidarse en el fútbol español pese a su corta edad. Formado en las divisiones inferiores de Barcelona, sobresale por su seguridad defensiva, capacidad para anticipar y salida limpia desde el fondo. El Mundial 2026 marcará su estreno en una gran cita internacional con la selección mayor.

cubarsi El defensor español afrontará su primera gran competencia con la selección mayor.

Endrick (Brasil)

Nacido el 21 de julio de 2006, el delantero brasileño es considerado una de las mayores apariciones del fútbol de su país en los últimos años. Fue convocado a la selección absoluta siendo todavía adolescente y forma parte del proceso de renovación de la Canarinha. Su potencia física y capacidad goleadora lo llevaron rápidamente al primer plano internacional.

endrick Brasil apuesta por su talento en el proceso de renovación de la Canarinha.

Myles Lewis-Skelly (Inglaterra, 19 años)

El inglés nació el 26 de septiembre de 2006 y es uno de los talentos más prometedores surgidos de las divisiones juveniles de su país. Su polifuncionalidad le permite actuar tanto en el mediocampo como en posiciones defensivas, una característica que le abrió las puertas de la selección mayor a una edad temprana.

myles-lewis-skelly_userh148gkfm1se9ssmw02n60 La versatilidad es una de las principales características del joven inglés.

Warren Zaïre-Emery (Francia, 20 años)

El mediocampista francés nació el 8 de marzo de 2006 y se ganó rápidamente un lugar en la consideración de la selección gracias a su despliegue físico y versatilidad. Pese a su juventud, ya acumula experiencia en el máximo nivel y es una de las piezas más prometedoras de la nueva generación francesa.

70713b4aec65069b869545a2c7f7ee78 Francia suma a una de las piezas más prometedoras de su nueva generación.

Antonio Nusa (Noruega, 21 años)

Nacido el 17 de abril de 2005, el atacante noruego puede desempeñarse por ambas bandas y se destaca por su velocidad y capacidad para superar rivales en el uno contra uno. Forma parte de la camada de futbolistas que busca devolver a Noruega a los primeros planos del fútbol internacional.

nusa El atacante noruego buscará ganar experiencia en su estreno mundialista.

Nico Paz (Argentina, 21 años)

El volante ofensivo argentino nació el 8 de septiembre de 2004 y es uno de los jugadores más jóvenes de la lista de Lionel Scaloni. Zurdo, técnico y con capacidad para jugar detrás de los delanteros, fue sumando minutos en la selección mayor durante los últimos años y tendrá la oportunidad de disputar su primera Copa del Mundo.

Nico Paz Rich Storry/Getty Images Es uno de los futbolistas más jóvenes de la lista argentina para el Mundial 2026. Rich Storry/Getty Images

A pocos días del inicio del Mundial 2026, todas las miradas estarán puestas en las grandes figuras que ya hicieron historia en el fútbol. Sin embargo, la cita que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá también servirá para observar a una nueva generación de talentos que dará sus primeros pasos en una Copa del Mundo.

Desde el mexicano Gilberto Mora, el más joven de todos los participantes, hasta Nico Paz, estos futbolistas buscarán aprovechar la oportunidad de sumar experiencia en el escenario más importante del deporte y comenzar a escribir su propia historia con sus selecciones.