La AFA apeló la sanción de Leandro Paredes y buscarán que vuelva a jugar con la Selección argentina lo antes posible + Agregar ámbito en









El mediocampista de Boca fue sancionado tras una hecatombe luego del pitazo final contra España, en el Mundial 2026, y la FIFA le aplicó una severa sanción por su comportamiento. Ante esto, desde la dirigencia de la Asociación del Fútbol Argentino ya se comunicaron con el ente para reducir la pena al tiempo mínimo.

Leandro Paredes y la oportunidad que abrió la AFA para que pueda regresar antes de tiempo a la Selección argentina.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) mandó una apelación oficial a la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) para reducir la sanción de Leandro Paredes con la Selección argentina, y que pase de 10 partidos sin jugar a tres, teniendo que estar ausente tan solo en esta fecha FIFA.

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Gracias a la carta firmada por Andrés Patón Urich, Asesor Legal de la AFA, y Ariel Reck, abogado especializado en Derecho del Deporte, el ente argentino de fútbol solicitó la intención de que Paredes cumpla la sanción contra Bolivia, Burkina Faso y Benín, con la necesidad de recuperarlo para la reestructuración de la Albiceleste tras el retiro de Lionel Messi.

Leandro Paredes contra Gavi en la final del Mundial 2026, entre Argentina y España. Lo que sucedió con el mediocampista de Boca, al igual que Thiago Almada y Nahuel Molina, fue que agredieron físicamente a varios jugadores de España, tras la final del Mundial 2026. En su caso en particular, derribó a Gavi con un golpe de puño y las cámaras lo detectaron con facilidad. A Paredes lo dejaron 10 partidos afuera de la Selección, mientras que al atacante de River le dieron un partido y al lateral por derecha siete.

Con el argumento de que la sanción fue “muy por encima del promedio”, ante la referencia de que a otros jugadores por situaciones similares les dieron menos, la AFA tendrá que esperar entre 20 y 25 días para la respuesta oficial de la FIFA, con la esperanza de que su propuesta para que sea tan solo en esta ventana de selecciones se ponga en marcha, debido a que son considerados como Clase A.

Paredes y su visita al predio de la AFA En busca de repatriarlo para la fecha FIFA de noviembre, Leandro Paredes pasó por el Predio Lionel Andrés Messi y aprovechó para hablar con sus compañeros y, sobre todo, con Lionel Scaloni.

En medio de los rumores que lo estaban desvinculando de la Albiceleste, por sus declaraciones tras el anuncio del retiro de Messi, en las que dijo que “iba a ser difícil que siga”, él mismo volvió a hablar en uno de los último partidos de Boca y aseguró: “Me siento parte de los que están ahí. Si no estuviera sancionado, seguramente estaría”, confesó. Scaloni y Paredes en uno de los últimos entrenamientos de la Selección. Lionel Scaloni, cuando fue consultado por si el mediocampista sería tenido en cuenta en el futuro, aseguró: “¿Cómo no va a pertenecer a la Selección? Es un histórico y, particularmente, lo queremos”, comenzó. Y finalizó: “No volví a hablar porque no había mucho que agregar. No hablé con ninguno después de la final. Las puertas están abiertas, obviamente, porque es un gran jugador y le tenemos un gran cariño. Lamentablemente no vamos a poder contar con él en estos partidos, más allá de la sanción que le dieron, que no estuvo buena. Pero cuando esté disponible, si está a este nivel, es un gran jugador y es innegable”.