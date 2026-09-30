Cuti Romero de capitán y tres juveniles: la formación de la Selección argentina contra Bolivia + Agregar ámbito en









Lionel Scaloni definió su once inicial para el amistoso contra Bolivia, en Córdoba, y aporvechará para darle minutos a la nueva camada. Además, el Cuti Romero lucirá la cinta de capitán por la ausencia de Lionel Messi.

El once que planteó Lionel Scaloni con la Selección argentina: tres juveniles, doble nueve y nuevo capitán.

La Selección argentina se enfrentará este miércoles a las 21 frente a Bolivia, en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, y Lionel Scaloni confirmó la alineación inicial para el primer amistoso de la fecha FIFA que tendrá como protagonista el retiro de Lionel Messi de la Albiceleste.

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Ante esta situación, el pujatense dio a conocer quienes serán los nuevos capitanes del equipo, en esta etapa de reestructuración: en primer lugar está Cristian "Cuti" Romero, quien portará la cinta esta noche, segundo Emiliano "Dibu" Martínez y, en caso de que ninguno de los dos esté presente en el terreno de juego, Lautaro Martínez fue designado como tercer líder.

Cristian "Cuti" Romero, el nuevo capitán de la Selección argentina cuando se retire Lionel Messi. Con la búsqueda de agregarle una cuota de renovación al plantel que jugó el último partido con la Selección argentina, en la final con España en el Mundial 2026, Scaloni hizo tres cambios para darle más frescura a los más asentados. Agustín Giay, Román Vega y Gianluca Prestianni serán titulares contra La Verde.

Giay de desarrolla de lateral derecho, es titular en Palmeiras y salió de las inferiores de San Lorenzo; Vega juega de lateral por izquierda, es una parte fundamental en la defensa del Zenit y surgió de Argentinos Juniors; mientras que Prestianni se posiciona en zona ofensiva, jugando tanto por el carril izquierdo como por el derecho, aunque esta noche lo hará por el último sector mencionado. Se encuentra en Benfica y debutó en primera con la camiseta de Vélez Sarsfield.

El 11 de Argentina vs. Bolivia La Selección argentina formará con una 4-4-2: Dibu Martínez; Agustín Giay, Cuti Romero, Lisandro Martínez, Román Vega; Gianluca Prestianni, Exequiel Palacios, Alexis Mac Allister, Nico Paz; Lautaro Martínez y Julián Álvarez.

Otro de los cambios tácticos que aplicó Scaloni para este partido es que Julián Álvarez y Lautaro Martínez compartirán el ataque, asentando que esta postura de utilizar a dos delanteros centros se comenzará a emplear en más ocasiones cuando se retire Messi. Por otro lado, hay otros tres jugadores que también podrán sumar minutos en el partido contra Bolivia y son parte del recambio generacional: Ezequiel “Equi” Fernández, Valentín Gómez y Santiago Simón. Lo curioso es que el trío fue convocado por primera vez a la Selección mayor en esta ventana de países, pero ya supieron portar la celeste y blanca en las juveniles. En cambio, los tres que no estarán por compromisos con sus clubes serán los del fútbol argentino: Tobías Andrada volverá a River por un problema físico, mientras que Leonel Flores y Tobías Palacios estarán presentes en la onceava fecha del Torneo Apertura con Boca y Estudiantes, respectivamente. Además, estos dos se volverán a reincorporar con la Albiceleste al término de la jornada.