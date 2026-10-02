Lionel Messi llegó a la Argentina para disputar su último partido con la Selección

El capitán del seleccionado arribó este viernes al país para sumarse al mando de Lionel Scaloni de cara al último partido de su carrera con la Albiceleste. Se despedirá el próximo martes ante Benín en el estadio Monumental, donde las entradas ya están agotadas.

Lionel Messi llegó este viernes a la Argentina para comenzar a prepararse para su partido despedida de la Selección , que se disputará el martes ante Benín en el estadio Monumental de River Plate , como cierre de la actual fecha FIFA .

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El capitán argentino aterrizó en el aeropuerto de Rosario a bordo de un vuelo privado procedente de Estados Unidos. Lo acompañaron su esposa, Antonela Roccuzzo, sus hijos Thiago, Mateo y Ciro, y su madre, Celia Cuccittini .

La llegada del rosarino se produjo antes de lo esperado. El entrenador Lionel Scaloni había anticipado que el futbolista arribaría recién el domingo, luego de cumplir con sus compromisos del sábado 3.

“Leo viene el fin de semana, después del partido del sábado 3, pero si quiere venir a jugar el 3 puede. En principio, viene después de ese partido, llegaría el domingo”, explicó el técnico durante la conferencia de prensa previa al encuentro ante Bolivia.

Finalmente, Messi arribó al país durante la mañana de este viernes y se trasladó hasta su casa en la localidad santafesina de Funes , donde descansará antes de incorporarse al plantel argentino en el predio de Ezeiza .

La expectativa es que el capitán se sume al grupo después del segundo amistoso frente a Burkina Faso, programado para este sábado por la noche en el Monumental.

De esta manera, Messi tendría apenas un entrenamiento junto a sus compañeros antes de disputar por última vez un partido con la camiseta de la Selección argentina.

El encuentro ante Benín se jugará el martes desde las 20:00 en el estadio Monumental y contará con un homenaje especial para despedir al número 10.

Las localidades disponibles para el partido ya se agotaron y está previsto que participen del reconocimiento tanto los integrantes del actual plantel como los campeones del mundo en Qatar 2022.

Los números de Messi con la Selección

A sus 39 años, Messi llegará a su despedida después de disputar 207 partidos y convertir 125 goles con la camiseta argentina.

Esas cifras lo ubican como el futbolista con más presencias y más goles en la historia de la Selección argentina, además de ser el que más participaciones en mundiales tuvo.

Su último encuentro se producirá en el mismo estadio en el que protagonizó numerosos partidos con la Albiceleste y marcará el cierre de su trayectoria internacional.

Quién será el árbitro de la despedida de Messi

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) también confirmó a los árbitros designados para los próximos dos amistosos del seleccionado.

El chileno Fernando Véjar será el encargado de dirigir el encuentro frente a Benín que marcará la despedida de Messi con su país.

Antes de ese partido, el conjunto dirigido por Scaloni recibirá este sábado a Burkina Faso en el Monumental. Para ese compromiso, la conducción arbitral estará a cargo de otro juez chileno, José Cabero.