El avión de Burkina Faso se canceló y llegarían sobre la hora al partido contra la Selección argentina + Agregar ámbito en









El país africano informó que les suspendieron el vuelo sin previo aviso y se quedaron varados en Marruecos, teniendo en cuenta que el partido es el sábado por la noche. Aún así, confirmaron que llegarán antes del encuentro.

Peligra el amistoso de la Selección argentina ante Burkina Faso por un problema en el traslado del seleccionado africano.

La Selección de Burkina Faso tuvo un inconveniente ajeno a la confederación y le suspendieron el vuelo para llegar a la Argentina. Según informó la Federación de fútbol, tuvieron una "cancelación sin previo aviso por parte de la empresa fletadora del avión" mientras que todavía se encuentran en Casablanca, Marruecos.

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De todo modos, confirmaron que el duelo contra la Selección Albiceleste no corre peligro y que llegarían alrededor de las 13 horas del sábado, mismo día del partido con tan solo nueve horas para acomodarse en el país.

La angustia del momento en Burkina Faso. Una de las grandes ayudas en este momento para los Etalons es que la embajada de Marruecos y su federación, junto al Ministerio de Deportes de Burkina Faso, están trabajando en conjunto para lograr un desenlace con mayor rapidez y llegar antes al duelo contra el conjunto argentino, aunque todo dependerá de la disposición de la aerolínea.

Otras de las opciones que están barajando los futbolistas de la selección africana es comenzar a pagar vuelos individuales, según comunicó la Federación: “Se han explorado varias opciones para reorganizar un nuevo desplazamiento, pero las limitaciones, especialmente debido al tiempo de viaje, han causado reservas entre los jugadores”.

Burkina Faso, en la búsqueda de llegar a Argentina antes del partido. Por último, concluyeron: “Consciente de la legítima preocupación de los aficionados ante esta situación, la FBF comunicará cualquier novedad significativa al respecto. Asimismo, agradece a los seguidores, a los socios y a todos los actores del fútbol burkinés su apoyo y comprensión", finalizaron.

Si bien aseguraron que llegarán antes del partido, la realidad es que se terminará de definir en las próximas horas cuando confirmen que ya están en un vuelo hacia la Argentina y el amistoso se pueda desarrollar con las condiciones favorables para todos. Las posibilidades de Messi de jugar contra Burkina Faso Si bien es de público conocimiento que la despedida de Lionel Messi de la Selección argentina será el martes 6 de octubre, cuando se enfrente a Benín, Lionel Scaloni dejó una ventana abierta en su última rueda de prensa y el jugador dio un guiño en las últimas horas. “Leo viene el fin de semana, después del partido del (sábado) 3, pero si quiere venir a jugar el 3, puede. En principio, viene después de ese partido; llegaría el domingo”, aseguró Scaloni este último martes. Leo Messi aterrizó en Rosario. IG Lo que sucedió con el astro argentino fue que llegó este viernes por la mañana al país, está en la lista de convocados para jugar, y, aunque aterrizó en Rosario, se podría presentar en el Monumental para sumar un par de minutos más antes de su retiro.