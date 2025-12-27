ANSES confirmó aumentos para las APU en enero 2026 + Seguir en









El organismo previsional confirmó los aumentos en varias prestaciones a principios del año entrante, entre ellas las Asignaciones de Pago Único.

ANSES paga hasta $437.421 por única vez a los que cumplan estos requisitos.

Tras la publicación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de noviembre, la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) confirmó cuánto aumentarán las Asignaciones de Pago Único (APU) en el primer mes de 2026. Se trata de un ajuste por inflación, como se establece en la fórmula de movilidad vigente.

En el Decreto 274/2024, se cambia la anterior estructura de aumentos cuatrimestrales por ajustes mensuales que se alinean con el índice de inflación más reciente que haya informado el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). Esto afecta tanto a las Asignaciones, como a las Pensiones y Jubilaciones.

anses-plata-04jpg.webp Cuáles son las Asignaciones de Pago Único de ANSES Las Asignaciones de Pago Único que abona ANSES están destinadas a acompañar tres momentos clave en la vida de las personas: nacimiento, adopción y matrimonio. Cada una de estas asignaciones contempla un monto específico, definido en función de los gastos extraordinarios que pueden surgir en cada situación.

Para acceder al beneficio, es obligatorio iniciar el trámite dentro de un plazo que va desde los dos meses hasta los dos años posteriores al hecho que da origen a la solicitud. Fuera de ese período, se pierde el derecho a cobrar la asignación.

El trámite puede realizarse de manera online, a través de la plataforma Mi ANSES, o de forma presencial, solicitando turno previo en una oficina del organismo. Antes de comenzar, se recomienda verificar que los datos personales y del grupo familiar estén correctamente actualizados.

Luego, se debe reunir la documentación correspondiente, que puede incluir la sentencia de adopción, la partida de nacimiento o el certificado de matrimonio, según el caso, junto con los DNI de los titulares. Una vez completados estos pasos, se debe ingresar a Atención Virtual, seleccionar la opción Pago Único por nacimiento, adopción o matrimonio y seguir las instrucciones indicadas para finalizar la gestión. Quiénes pueden acceder Pueden acceder a cualquiera de las Asignaciones de Pago Único las personas comprendidas en alguno de los siguientes grupos: Trabajadores registrados

Empleados rurales o de temporada

Personas que cobran la prestación por desempleo

Beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH)

Titulares de la Pensión Honorífica para Veteranos de Guerra, entre otros. Montos de las APU de ANSES en enero 2026 En enero de 2026, las Asignaciones de Pago Único de ANSES aumentan un 2,5% en línea con la inflación de noviembre, por lo que los montos pasan a ser: Asignación de Pago Único por Nacimiento: $73.159

APU por Adopción: $437.421

APU por Matrimonio: $109.545

