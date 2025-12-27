Un ícono del automovilismo argentino: el día que Juan María Traverso ganó con el auto en llamas + Seguir en









El Flaco protagonizó una de las jornadas más impactantes que se hayan visto, con una victoria que dejó maravillados a todos los presentes.

La gran hazaña del Flaco aún perdura en la memoria de los fanáticos del deporte motor. Instagram Juan María Traverso

El automovilismo en Argentina es un deporte que despierta una pasión comparable a la que genera el fútbol. Y no hace falta llegar a la Fórmula 1 para quedar en la historia, ya que las categorías nacionales han dejado ídolos tan queridos por el público como el propio Juan Manuel Fangio.

En ese contexto, una de las figuras más influyentes y amadas por los fanáticos es Juan María Traverso, considerado por muchos como una de las grandes leyendas del automovilismo argentino. Para convertirse en ídolo, el Flaco protagonizó actuaciones únicas, como aquella vez que ganó una carrera en condiciones en las que cualquier otro piloto hubiera abandonado.

Traverso X @Motor1argentina El Flaco es uno de los mayores referentes del deporte motor en Argentina. X: @Motor1argentina La victoria del Flaco Traverso con el auto prendido fuego La hazaña que marcó para siempre al automovilismo argentino ocurrió el 3 de abril de 1988 en el autódromo de General Roca, en Río Negro. La inolvidable Renault Fuego de Traverso le hizo honor a su nombre, algo que tomó por sorpresa a todos, incluso a los relatores de esa jornada histórica.

“¡Atención: humo, humo, humo! ¡Mucho humo en el auto de Traverso!”, fue la frase que dejó perplejos a los fanáticos que seguían la carrera por televisión. El Flaco transitaba la parte final de la competencia correspondiente al TC2000 con su auto incendiado. Lo lógico era bajarse, pero el propio protagonista reveló que, ante la chance concreta de ganar, decidió asumir el riesgo.

Traverso confesó que le costaba respirar por el humo, pero que no quería resignar el triunfo y siguió hasta el final. “Fue un momento clave. Me dije puedo ganar o se puede quemar. Si se quema, me bajo”, explicó. Por eso se quitó los cinturones de seguridad y destrabó la puerta, aunque finalmente logró cruzar la meta y celebró con los fanáticos, que lo llevaron en andas.

Embed - Traverso ganando en Roca con el auto en llamas Todos los títulos de Traverso en el automovilismo argentino Juan María Traverso es una figura indiscutida del automovilismo argentino. Quedarán para siempre en el recuerdo los 16 títulos obtenidos a lo largo de su carrera, cada uno con un valor especial. En Turismo Carretera conquistó el campeonato en seis oportunidades: 1977, 1978 y 1999 con Ford, y 1995, 1996 y 1997 con Chevrolet. En TC2000 también dejó una huella imborrable. Logró seis títulos con Renault Fuego en 1986, 1988, 1990, 1991, 1992 y 1993, y sumó uno más con Peugeot 405 en 1995. Para completar su vitrina, se destacan los campeonatos en Top Race: 1998 con Mercedes Benz 280, 1999 con Peugeot 405 y el último en 2003 con BMW 320.

